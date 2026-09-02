El truco del limón para limpiar el microondas sin tallar: solo necesitas agua y 4 cucharadas de jugo

El microondas es un electrodoméstico de gran utilidad en la cocina, aunque limpiarlo a veces resulta un desafío. Pero lo que no todos saben es que existe un método de limpieza sencillo que deja el aparato impecable en pocos minutos y, además, con muy buen aroma.

De acuerdo con una guía de la Universidad Estatal de Utah (Estados Unidos), es posible limpiar el interior del microondas con un truco casero a base de limón, sin necesidad de tallar.

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¿Cómo limpiar el microondas con limón, paso a paso?

Según explica la universidad, para limpiar el microondas de forma sencilla se necesitan limones, un recipiente apto para microondas y una taza de agua. Con todos los ingredientes, el procedimiento es el siguiente:

Exprimir limones hasta obtener 4 cucharadas de jugo Combinar el jugo de limón con 1 taza de agua en un recipiente con capacidad para 4 tazas. Colocar el recipiente dentro del microondas y encender en la potencia más alta, dejando que la mezcla genere vapor en el interior del aparato. Una vez listo, quitar el recipiente del interior del microondas con cuidado de no quemarse. Finalmente, pasar un paño para limpiar las paredes del microondas.

Una vez hecho esto, el microondas estará limpio y, además, tendrá un buen aroma.

El jugo de limón combinado con agua ayuda a aflojar la suciedad dentro del microondas. (ChatGPT)

¿Qué otros usos de limpieza tiene el limón en la cocina?

Además del microondas, la guía de la Universidad Estatal de Utah detalla otros usos del limón para la limpieza del hogar:

Ollas y utensilios con óxido: frotar la superficie oxidada con medio limón untado en sal.

frotar la superficie oxidada con medio limón untado en sal. Fregadero de la cocina: exprimir el jugo de tres limones y mezclarlo con sal hasta formar una pasta. Una vez hecho esto, colocar un poco de esa pasta en el fregadero y frotar suavemente. Enjuagar al terminar.

exprimir el jugo de tres limones y mezclarlo con sal hasta formar una pasta. Una vez hecho esto, colocar un poco de esa pasta en el fregadero y frotar suavemente. Enjuagar al terminar. Manchas en encimeras: verter jugo de limón directamente sobre la mancha y dejar actuar unos minutos. Luego, espolvorear un poco de bicarbonato de sodio sobre la mancha y frotar hasta eliminarla.

Antes de aplicar estos métodos, conviene probar en una zona pequeña y poco visible, ya que no todas las superficies reaccionan igual al ácido del limón.

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