Antes de bañar tus sábanas en limón: lo que dicen especialistas en limpieza sobre el riesgo de manchas permanentes

El limón, aplicado de forma directa sobre las telas, no deja una mancha común de las que se friegan y desaparecen. Es cierto que su acidez puede aflojar algunos residuos minerales leves en superficies duras que toleran el ácido, pero en la tela funciona distinto: ahí puede actuar como un agente blanqueador permanente. Sus compuestos fotosensibles pueden romper el pigmento de la fibra.

Lo engañoso es que al principio no se nota nada. El líquido es transparente y la tela solo luce mojada, como si fuera agua. Pero en las horas siguientes el ácido va desarmando las moléculas de color y, si la prenda queda expuesta al sol, los rayos UV aceleran el proceso. Para cuando aparece la mancha amarillenta o descolorida, el daño ya está hecho.

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¿Qué telas se dañan más con el limón?

Hay que tener en cuenta que el riesgo de una mancha permanente cambia según el material. El algodón y el lino absorben el líquido rápido y se blanquean con facilidad, mientras que la seda y la lana son las más delicadas: sus fibras son de origen proteico y el ácido puede debilitarlas de forma permanente.

En cambio, los sintéticos como el poliéster resisten mejor, aunque las mezclas de fibras pueden amarillar con el tiempo si el contacto se repite.

Aunque el limón puede ser un aliado de la limpieza, no todos sus usos son iguales y algunas telas pueden mancharse si el cítrico se aplica directamente. (Getty Images)

¿Qué recomiendan los especialistas en limpieza de telas?

Una guía especializada en limpieza doméstica advierte que el limón puede correr el tinte de la ropa, aclarar solo una parte de la prenda y dejar una marca con forma de cerco. Exponer la tela al sol después del contacto no ayuda: solo hace más visible el blanqueado, sin quitar la suciedad original. La recomendación es simple: para manchas en ropa, seguir la etiqueta de cuidado de la prenda y usar un método pensado para ese tipo de fibra, no el limón.

Si el limón ya cayó sobre tus sábanas, la prioridad es actuar antes de que la mancha se fije. Seca el exceso de líquido con un paño limpio, enjuaga la zona con agua fría desde el reverso de la tela y aplica un jabón suave, sin usar agua caliente ni dejar la prenda al sol mientras revisas el resultado. Si la decoloración ya apareció, un especialista en tintorería es la única opción realista, aunque recuperar el color exacto no siempre es posible.

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