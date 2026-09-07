El plan perfecto para adultos mayores durante el feriado del 16 de septiembre 2026: este Pueblo Mágico de Jalisco celebra sus Fiestas Patrias y la entrada es GRATIS

Del sábado 5 al jueves 17 de septiembre de 2026, el Pueblo Mágico de Mascota, en Jalisco, celebra sus Fiestas Patrias y Patronales 2026 con una cartelera artística que combina tradición y figuras destacadas del folclor mexicano. Todas las actividades son gratuitas y están pensadas para disfrutarse en familia.

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¿Quiénes se presentarán en las Fiestas Patrias de Mascota en septiembre de 2026?

Las Fiestas Patrias de Mascota se desarrollarán durante cerca de dos semanas y habrá espectáculos musicales, incluyendo géneros de mariachi tradicional, música norteña y bandas de viento.

Conforme al programa oficial, la agenda de presentaciones es la siguiente:

5 de septiembre: Mariachis Internacionales

6 de septiembre: Luna Llena

7 de septiembre: Banda Jaguar

8 de septiembre: Nueva Era

9 de septiembre: Mariachi Los Plateados

10 de septiembre: Los Reyes del Ritmo

11 de septiembre: Grupo Sigma

12 de septiembre: Mariachi Juvenil Mascota

13 de septiembre: Banda La Vieja Escuela La Máxima Banda MJ

14 de septiembre: Atractivo Norteño

15 de septiembre: Mariachi Juvenil Vallarta Show

16 de septiembre: Los Palitos Ritmo Jovial

17 de septiembre: Código MT y Banda R15

¿Qué hacer en Mascota, Jalisco, además de asistir a las Fiestas Patrias?

Ya sea que viajes con familia o amigos, Mascota atrae a los visitantes más allá de las Fiestas Patrias. Este Pueblo Mágico de Jalisco llama la atención con sus calles empedradas, fachadas de colores, comercios de artesanías y panaderías locales, en un entorno propicio para el ecoturismo.

Mascota ofrece actividades al aire libre como senderismo, recorridos en bicicleta, a caballo o en cuatrimoto y distintos miradores con vistas hacia el valle. La Presa Correnchis, a 30 minutos de la cabecera municipal, es otro de los atractivos de la zona: ahí es posible pasear en kayak o lancha, practicar pesca deportiva y probar platillos regionales como el pescado frito y los tacos dorados.

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