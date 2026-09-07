Mariana Zapién, ingeniera en alimentos: “Los desinfectantes más efectivos son el cloro y la plata coloidal, pero para que funcionen siempre debes hacer esto”

Mariana Zapién, ingeniera en alimentos, explica a través de un video en redes sociales cómo desinfectar correctamente frutas y verduras, y qué productos ofrecen los mejores resultados según sus propias pruebas. Según detalla, el cloro y la plata coloidal son los más efectivos, aunque para que realmente funcionen según lo esperado, se deben tener en cuenta algunos detalles.

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¿Cuáles son los desinfectantes más efectivos para frutas y verduras?

Según explica Zapién, el cloro (hipoclorito de sodio) y la plata coloidal son los desinfectantes más efectivos, ya que con ellos no crecieron microorganismos en sus pruebas.

La especialista señala que, tras realizar análisis microbiológicos reales, ambos productos mostraron las mayores reducciones bacterianas. Los desinfectantes a base de cítricos también pueden ayudar, afirma la profesional, aunque deben aplicarse correctamente y cubrir bien toda la superficie del alimento.

¿Cómo desinfectar frutas y verduras paso a paso, según la ingeniera en alimentos?

Zapién advierte que el desinfectante “no hace magia” si antes no se lavan bien las frutas y verduras. Por eso, destaca que el primer paso es lavarlas con agua y fricción mecánica para remover suciedad, tierra y materia orgánica, ya que todo eso puede disminuir la eficacia del desinfectante.

Luego, continúa, se debe preparar la solución tal como indica el fabricante del producto. Zapién comparte, a modo de ejemplo, las proporciones que ella utiliza: 10 gotas de cloro por cada litro de agua durante 5 minutos, o 8 gotas de plata coloidal por cada litro de agua durante 10 minutos, en ambos casos sin enjuague. La especialista aclara que estas proporciones son un ejemplo y que las cantidades y tiempos cambian según cada producto, por lo que siempre hay que revisar la etiqueta del fabricante.

La mayoría de los desinfectantes no se enjuagan, para evitar una recontaminación, añade, aunque esto depende directamente de las indicaciones de cada fabricante. Finalmente, Zapién remarca la importancia de lavarse las manos antes y después de manipular alimentos, para evitar la contaminación cruzada.

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