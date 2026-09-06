Las abuelas mexicanas conocen desde hace décadas el truco de aprovechar los posos del café molido como abono para las plantas del hogar, pero pocas veces se explica científicamente por qué funciona y qué plantas realmente se benefician de este método casero. Nescafé Dolce Gusto publicó recientemente en su blog corporativo una explicación técnica detallada sobre los beneficios verificables del café molido usado como fertilizante natural, dirigida a audiencia amplia y con información especialmente útil para adultos mayores aficionados a la jardinería doméstica.

Según el equipo oficial de Nescafé Dolce Gusto, el café molido usado es un residuo orgánico y una fuente rica de nutrientes que puede reemplazar en muchos casos a los fertilizantes comerciales industriales, con la ventaja adicional de reducir el gasto anual en insumos de jardinería y aprovechar un residuo que la mayoría de los hogares tira sin darle uso posterior.

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Beneficios verificables del café molido como fertilizante natural

De acuerdo con la información oficial publicada por Nescafé Dolce Gusto, el café molido contiene nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio y otros minerales esenciales que mejoran la fertilidad del suelo doméstico. El nitrógeno es especialmente importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas, potencia la floración, estimula la producción de masa vegetal e interviene en el proceso de fotosíntesis formando aminoácidos para proteínas, azúcares y lípidos.

Cuidado de plantas (Nescafé Dolce Gusto)

Adicionalmente, el café ofrece una función pesticida natural contra babosas, larvas, caracoles y otros insectos masticadores que pueden arruinar las plantas del hogar. Su composición actúa como barrera y repelente tóxico natural, evitando el uso de insecticidas comerciales industriales que pueden ser agresivos para audiencia con sensibilidad respiratoria + costosos económicamente + potencialmente dañinos para animales domésticos que conviven con las plantas.

Otro beneficio destacado por Nescafé es su función como repelente natural para gatos y otros animales domésticos que suelen dañar las plantas de interior. A estos animales les resulta desagradable el olor del café y tienden a alejarse de las macetas donde se coloca alrededor del perímetro.

Qué plantas se benefician del café molido según Nescafé

No todas las plantas responden positivamente al café molido como fertilizante. La marca oficial detalla las especies verificablemente compatibles con este abono natural:

Plantas con PH bajo : rosas + fresas + arándanos + hortensias + camelias + azaleas + magnolias + rododendros

: rosas + fresas + arándanos + hortensias + camelias + azaleas + magnolias + rododendros Plantas de crecimiento rápido y hoja verde : espinacas + lechugas + acelgas + kale + rúcula

: espinacas + lechugas + acelgas + kale + rúcula Plantas de interior: gardenias + orquídeas + potos + cintas

En contraparte, NO se recomienda usar café molido en plantas que prefieren suelo alcalino como los claveles + anémonas + lilas, ya que el café acidifica el suelo y puede causar daño en estas especies según la información oficial de Nescafé.

Cómo usar correctamente el café molido en las plantas del hogar

El proceso oficial recomendado por Nescafé Dolce Gusto para aprovechar el café molido como abono incluye pasos específicos que audiencia adulta mayor y amateur en jardinería puede replicar en casa sin equipo especializado:

Dejar secar los posos completamente antes de usarlos (evita creación de hongos y humedades no deseadas en la maceta)

completamente antes de usarlos (evita creación de hongos y humedades no deseadas en la maceta) Añadir una pequeña cantidad de café molido a la tierra de la planta una vez al mes

a la tierra de la planta Puede aplicarse directamente sobre la tierra o mezclado con parte del agua de riego

o de riego Espolvorear ligeramente sin añadir cantidades excesivas (el exceso puede ser contraproducente)

sin añadir cantidades excesivas (el exceso puede ser contraproducente) Este gesto mejora el drenaje + ventilación de la tierra y ayuda a retener el agua

Para audiencia que prefiere usar café líquido como fertilizante alternativo, Nescafé recomienda utilizarlo como agua de riego en una dosis de una vez cada dos semanas, con la condición estricta de que sea café preparado solo con agua — sin leche, bebidas vegetales, azúcar ni endulzantes, ya que estos componentes pueden ser perjudiciales para las plantas.

Cómo NO usar el café en las plantas: advertencias oficiales de Nescafé

Aunque el café molido tiene múltiples beneficios verificables, existen usos específicos que la marca oficial recomienda evitar para prevenir daños en las plantas del hogar. Entre las advertencias más importantes:

NO usar café instantáneo — solo posos de café negro natural

— solo posos de café negro natural NO usar café caliente líquido — esperar a que se enfríe antes de aplicar (el calor puede quemar las plantas)

— esperar a que se enfríe antes de aplicar (el calor puede quemar las plantas) NO aplicar en cantidades excesivas — el exceso acidifica demasiado el suelo

— el exceso acidifica demasiado el suelo NO usar en plantas de suelo alcalino (claveles + anémonas + lilas)

(claveles + anémonas + lilas) NO añadir café con leche + azúcar + endulzantes — solo café preparado con agua natural

Adicionalmente, para audiencia que hace compostaje casero, Nescafé indica que los posos de café pueden añadirse al iniciar el proceso de descomposición para reducir malos olores. La dosis ideal recomendada es de 2 gramos de posos de café por cada kilo de tierra, y si se combina con humus de lombriz + estiércol u otro tipo de abono, el café no debe representar más del 20 por ciento de la mezcla total.

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