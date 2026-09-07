La Policía Cibernética alerta a los usuarios de WhatsApp para evitar estafas: “No compartas tu código de verificación”

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta después de detectar un patrón de fraude que se repite cada vez más: alguien contacta a la víctima, se hace pasar por soporte técnico y le pide el código de verificación de 6 dígitos que WhatsApp envía por SMS. Con ese código, el estafador toma control de la cuenta, lo que puede derivar en daños mayores.

Esto es lo que sugiere la Policía Cibernética de CDMX para proteger tu celular y prevenir estafas.

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¿Cómo evitar que te roben tu cuenta de WhatsApp, según la Policía Cibernética?

La recomendación más importante de la Policía Cibernética es simple pero clave: ese código de 6 dígitos no se debe compartir con nadie. Además, sugiere activar la verificación en dos pasos, un filtro extra que dificulta el acceso aunque alguien consiga el código.

Si llega un mensaje de un contacto pidiendo algo fuera de lo común —aunque parezca conocido—, conviene confirmarlo por otra vía antes de responder. Sumado a eso, otro mecanismo de protección sugerido por el organismo es revisar la configuración de privacidad, para decidir quién puede ver la foto de perfil y el estado.

¿Qué hacer si ya recibiste un mensaje sospechoso?

Ante cualquier perfil que resulte sospechoso, la Policía Cibernética recomienda reportarlo y bloquearlo directamente desde la aplicación y evitar hacer clic en ningún link que llegue de un remitente desconocido.

La corporación también insiste en desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia y pida un código de verificación —esa urgencia es, justamente, parte de la estrategia del estafador—, y en mantener el sistema operativo del celular siempre actualizado.

Una recomendación extra brindada por las autoridades de la CDMX es informar a familiares y amigos para prevenir futuras víctimas.

En caso de dudas o actividades sospechosas, la Policía Cibernética pone a disposición el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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