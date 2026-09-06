La Policía Cibernética de Michoacán advierte por llamadas de falsos promotores: “Se ha identificado el número”

Una llamada que promete un nuevo plan de telefonía puede parecer una simple oferta más. Sin embargo, en Michoacán, la Policía Cibernética alertó por personas que se hacen pasar por promotores de Telcel para intentar obtener información de los usuarios y cometer posibles fraudes.

De acuerdo con la alerta difundida por la autoridad en sus redes sociales, se han identificado llamadas provenientes del número +52 55 9816 2050. Quién se comunica asegura representar a la compañía y ofrece supuestos planes telefónicos, pero la llamada puede tener otro objetivo: obtener datos personales.

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¿Cómo operan los falsos promotores?

El contacto comienza como si se tratara de una llamada comercial. El supuesto promotor utiliza una oferta o cambio de plan para mantener la conversación y, posteriormente, busca obtener información sensible.

Entre los datos o acciones que deben encender las alertas están:

Solicitudes de información personal

Datos de cuentas bancarias

Peticiones de códigos de verificación

Solicitudes para realizar depósitos o transferencias

Ante una llamada de este tipo, la Policía Cibernética pide no proporcionar información y verificar la supuesta promoción directamente con Telcel antes de realizar cualquier movimiento.

La recomendación coincide con la información oficial de la misma compañía. Telcel advierte que su NIP telefónico es personal e intransferible y que sus empleados nunca llaman para pedirlo de manera oral o escrita. Cuando este código se requiere en una atención telefónica legítima, el usuario debe ingresarlo directamente desde el teclado del celular.

No hay de desconfiar unicamente del número identificado

Pese a identificar el +52 55 9816 2050, la Policía Cibernética de Michoacán señaló que no todos los intentos de fraude vayan a realizarse desde la misma línea. Por ello, las precauciones deben mantenerse ante cualquier llamada inesperada en la que alguien se presente como empleado de una empresa y solicite dinero o información privada.

La propia Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) ha advertido en sus ciberalertas que los delincuentes pueden hacerse pasar por instituciones o personas de confianza para conseguir datos o algún beneficio económico. Ante una comunicación sospechosa, la dependencia recomienda no entregar información ni dinero y verificar primero quién está llamando.

¿Qué hacer si recibes una llamada de un supuesto promotor?

Si durante la supuesta oferta comienzan a pedir datos sensibles, códigos o dinero, lo más seguro es terminar la comunicación y comprobar la información por otra vía.

La Policía Cibernética recomienda:

No compartir datos personales ni bancarios

No proporcionar códigos de verificación

No realizar depósitos ni transferencias solicitados durante la llamada

solicitados durante la llamada Colgar si la comunicación genera dudas

si la comunicación genera dudas Verificar la promoción directamente con Telcel

Bloquear y reportar el número sospechoso

Para comprobar cualquier movimiento relacionado con una línea, Telcel mantiene sus canales oficiales: *111 para usuarios con Plan de Renta y *264 para usuarios Amigo, además de su chat en línea y los Centros de Atención a Clientes.

¿Dónde reportar una posible llamada fraudulenta en Michoacán?

La alerta de la Policía Cibernética señala el número 800 890 8106 para recibir orientación y reportar incidentes relacionados con seguridad digital.

Este teléfono también aparece en información oficial del Gobierno de Michoacán como medio de contacto de la Policía Cibernética para orientar a la ciudadanía frente a conductas cometidas mediante tecnologías digitales.

Además, la SSP de Michoacán mantiene disponibles el 089 para realizar denuncias anónimas y el 911 para situaciones de emergencia. En sus alertas de prevención, la dependencia también recomienda conservar evidencias como números telefónicos, mensajes o capturas de pantalla cuando se sospeche de un posible fraude.

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