VIDEO: ¿“Lord Garrafones”?, captan a hombre llenando recipientes con refresco

Si creías haber visto todo espérate porque, el nuevo “Lord Garrafones” surgió y ya se viraliza en redes sociales, pues según internautas no le dio pena y “aprovechó” el refil de refresco para llenar dos garrafones.

Sí, no fue ni siquiera uno, sino dos garafones de 20 litros cada uno, sin importarle que estuviera acompañado por sus hijos menores de edad y su esposa.

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¿Qué se sabe de “Lord Garrafones”?

De acuerdo con los primeros reportes, “Lord Garrafones” fue captado en una tienda de autoservicio en Aguascalientes y pretendía llenar tres garrafones, sin embargo, el personal se percató de lo que estaba pasando y le llamó la atención.

Hasta el momento la tienda no se ha pronunciado al respecto, sin embargo ya fue duramente criticado por los usuarios de redes sociales.

Cachan a una familia llevando 2 garrafones de refresco en el área de comida del Costco. Ya iban por el tercero, pero los empleados los cacharon.

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Pagar una membresía no te quita lo naco.

🫩 pic.twitter.com/iiw97OqeXO — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) September 5, 2026

Otra versión de “Lord Garrafones”

Hay que señalar que también existe otra versión sobre “Lord Garrafones”, ya que mientras unos aseguran que quizo aprovecharse del refil, otros mencionan que la familia habría comprado 100 paquetes de hot dogs, cada uno acompañado de una bebida, por lo que optó por llenar dos garrafones.

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