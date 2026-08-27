Se despiden las licencias de conducir físicas en Michoacán: el trámite 100% GRATUITO que debes realizar para poder circular por todo México

Michoacán se suma a las 10 entidades del país con licencia de conducir digital con validez oficial en todo el territorio mexicano. El trámite 100% GRATUITO en la app solo aplica para quienes ya cuentan con licencias de conducir físicas vigentes, requisito indispensable para circular por todo México sin contratiempos.

La aplicación oficial App Michoacán, disponible para iOS y Android, concentra el proceso desde el celular. La Secretaría de Finanzas y Administración estatal precisa que el documento digital funciona sin conexión, un beneficio que otras entidades con licencia electrónica aún no ofrecen.

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¿Cómo funciona la licencia de conducir digital en Michoacán?

El estado de Michoacán revela que el trámite 100% gratuito consiste en vincular la licencia física vigente dentro de la App Michoacán, sin ningún pago ni acudir a ventanilla. El documento electrónico no reemplaza la licencia física, sino que la complementa como respaldo desde el teléfono.

La Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán precisa que esa gratuidad aplica únicamente al proceso digital, dentro del esquema nacional aprobado por los 32 secretarios de Seguridad Pública. El archivo se sincroniza con el registro estatal y permite que las autoridades verifiquen la vigencia sin depender de internet.

El esquema digital de Michoacán ya suma más de 45 mil personas registradas, según la propia Secretaría. El crecimiento confirma la adopción del sistema, aunque el trámite físico previo sigue siendo obligatorio.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir digital en Michoacán?

Tramitar la versión digital en Michoacán exige primero contar con la licencia física vigente, sin excepción. El proceso electrónico se completa en minutos una vez que el conductor descarga la aplicación oficial.

La Secretaría de Finanzas y Administración precisa que el trámite 100% GRATUITO por app no requiere acudir a ninguna oficina. Basta con ingresar los datos solicitados para que el sistema valide la licencia ya registrada.

Pasos para obtener la licencia digital en la App Michoacán:

Confirmar que la licencia física esté vigente y sin adeudos.

Instalar la aplicación desde App Store o Google Play.

Registrar los datos personales solicitados por la plataforma.

Vincular el número de licencia física para su validación.

Descargar la licencia digital una vez aprobado el registro.

¿Qué documentos pide Michoacán para la licencia física?

Antes de la versión digital, Michoacán exige completar el trámite tradicional de licencia física. Ese proceso reúne identificación, comprobantes y exámenes de salud obligatorios para cualquier solicitante.

Documentos que pide el gobierno estatal para la licencia física:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar o credencial INAPAM).

Comprobante de domicilio actualizado a nombre del solicitante.

Estado de cuenta bancario o de una cooperativa de ahorro.

Constancia de situación fiscal expedida por el SAT.

Examen médico realizado por la Cruz Roja o la Secretaría de Salud.

Examen de manejo y solicitud firmada ante la ventanilla correspondiente.

Los menores de edad que tramitan su primera licencia en Michoacán enfrentan un requisito adicional. La dependencia estatal pide una responsiva firmada por un tutor, además de los documentos de un adulto.

Los conductores de Michoacán con licencia física vigente pueden solicitar hoy mismo la versión digital sin costo alguno. El trámite evita cargar el documento en papel y permite circular por todo México con la misma validez legal.

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