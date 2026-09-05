Es oficial en México: la nueva serie PocoF9 de Xiaomi ya está a la venta en el país y esto es lo que cuestan los nuevos celulares de la marca

La familia POCO F9 Series, presentada bajo el lema “Ultrapotencia sin límites”, tuvo su lanzamiento global el 1 de septiembre de 2026. Los celulares ya están disponibles en México a través de la web oficial de Xiaomi Store, con distintas variantes de colores y almacenamiento según el modelo.

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¿Qué características tienen los celulares POCO F9 Ultra y el POCO F9 Pro?

Ambos modelos de la nueva serie POCO F9 de Xiaomi comparten el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y llegan con el sistema operativo Xiaomi HyperOS 3. Los dos cuentan con pantalla AMOLED con una tasa de actualización de hasta 185Hz, cámara principal de 200MP, sensor de huellas ultrasónico en pantalla, desbloqueo facial con inteligencia artificial y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

El POCO F9 Ultra tiene una pantalla de 6.9 pulgadas y una batería de 8,050 mAh con carga rápida de 100W con cable, además de una cámara telefoto periscópico de 50MP. El POCO F9 Pro, por su parte, tiene una pantalla de 6.59 pulgadas y una batería de 6,330 mAh, también con carga de 100W con cable, y su cámara telefoto es de tipo flotante, también de 50MP.

Ambos equipos están disponibles en distintos colores: el Ultra en negro y cereza oscuro, y el Pro en negro, blanco y verde aurora. El paquete de ambos incluye el teléfono, adaptador, cable USB tipo C, herramienta para expulsar la SIM, funda protectora, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía.

¿Cuánto cuestan los modelos de la serie POCO F9 en México?

Los nuevos celulares de la serie POCO F9 de Xiaomi ya están disponibles en México. Según la web oficial de la marca, estos son los precios disponibles para cada configuración:

POCO F9 Pro (12GB + 256GB): $14,999

(12GB + 256GB): POCO F9 Pro (12GB + 512GB): $15,999

(12GB + 512GB): POCO F9 Ultra (12GB + 256GB): $16,999

(12GB + 256GB): POCO F9 Ultra (16GB + 512GB): $18,499

(16GB + 512GB): POCO F9 Ultra (16GB + 1TB): $25,499

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