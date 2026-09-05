Estas son las ladas más usadas para extorsionar en Michoacán

La lada 55, correspondiente a la Ciudad de México, aparece con mayor frecuencia en los reportes por extorsión en Michoacán, con 237 registros. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) identificó estos datos después de analizar las últimas 1,000 denuncias recibidas a través de la línea 089 y la Unidad Antiextorsión.

Según el mismo análisis, a este número le siguen códigos asociados con Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Sin embargo, la propia dependencia advierte que ver una lada conocida o incluso local no garantiza que la llamada sea segura.

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La lada 55 encabeza los reportes por extorsión

De acuerdo con el análisis de la SSP, estos son los códigos telefónicos con mayor incidencia entre las denuncias revisadas:

55, Ciudad de México: 237 reportes

237 reportes 33, Jalisco: 103 reportes

103 reportes 81, Nuevo León: 58 reportes

58 reportes 222, Puebla: 37 reportes

37 reportes 442, Querétaro: 19 reportes

La mayoría corresponde a entidades fuera de Michoacán, un patrón que, según la dependencia, muestra cómo este delito puede cometerse a distancia mediante llamadas telefónicas. La lada, por sí sola, tampoco permite saber con certeza dónde se encuentra la persona que realiza la llamada.

A partir de las denuncias ciudadanas, la Unidad Antiextorsión concentra y analiza números recurrentes, modalidades, zonas de incidencia y patrones de operación. Esa información permite detectar coincidencias y fortalecer las labores de prevención, inteligencia e investigación.

Una llamada con lada de Michoacán también puede ser una extorsión

Un número conocido en la pantalla tampoco debe ser motivo para bajar la guardia. La SSP pide no confiar únicamente en la lada para determinar si una llamada es legítima, pues los grupos delictivos pueden utilizar números de distintas entidades para generar confianza, miedo o presionar a sus víctimas.

Por ello, si durante una llamada alguien amenaza con hacer daño a un familiar, exige dinero o pide información personal o bancaria, la recomendación es:

No proporcionar datos personales, familiares o financieros

No realizar depósitos ni transferencias

Colgar de inmediato ante amenazas o exigencias de dinero

ante amenazas o exigencias de dinero Verificar la situación directamente con el familiar o persona mencionada

Presentar una denuncia anónima al 089

Cada reporte ayuda a actualizar las bases de datos, detectar nuevos números y patrones de operación y evitar que otras personas caigan en el mismo engaño.

📲 La app 9-1-1 Michoacán puede alertarte sobre números relacionados con posibles extorsiones, ¡descárgala!



⚠️ CUELGA, VERIFICA Y MARCA 089 para denunciar de manera anónima.#GuardiaCivil #TeCuidamos pic.twitter.com/bJjsdMXOjs — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) August 19, 2026

La app 911 Michoacán alerta si el número ya fue reportado

Como una herramienta adicional, la SSP recomienda utilizar la aplicación gratuita 911 Michoacán, disponible para dispositivos Android y iOS. La plataforma cuenta con un identificador de llamadas enlazado con bases de datos de teléfonos relacionados con posibles extorsiones.

Así, cuando entra una llamada desde un número previamente registrado como sospechoso, la app puede emitir una alerta antes de que el usuario responda. Para aprovechar esta función, la dependencia recomienda otorgar los permisos correspondientes y mantener actualizada la aplicación.

Además del identificador, la plataforma permite solicitar apoyo ante:

Delitos

Accidentes

Incendios

Emergencias de salud

Así como compartir la ubicación en tiempo real para facilitar la atención de las corporaciones.

Cuelga, verifica y marca 089

La estrategia de la SSP se resume en tres acciones: “Cuelga, verifica y marca 089”.

Ante una llamada sospechosa, primero hay que terminar la comunicación; después, comprobar directamente la información con familiares o personas de confianza y, finalmente, marcar al 089 para presentar una denuncia anónima.

Denunciar no solo permite atender un caso particular. Según la SSP, cada reporte aporta información para identificar nuevos números, reconocer formas de operación, fortalecer las investigaciones y prevenir que otras personas sean víctimas de extorsión.

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