La Condusef alerta a la población ante la ola de extorsiones por teléfono: “No te arriesgues”

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la ciudadanía sobre el incremento de fraudes telefónicos y llamó a utilizar una nueva herramienta para consultar y registrar números vinculados a posibles intentos de estafa. “¿Número desconocido? ¡No te arriesgues!“, indicó el organismo en redes sociales.

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¿Cómo funciona la nueva herramienta y qué se puede hacer ante una llamada sospechosa?

Se trata de una herramienta digital de Condusef que “busca que las personas cuenten con información oportuna para identificar señales de alerta y evitar caer en engaños que pueden poner en riesgo su patrimonio”.

A través de ella, cualquier persona puede revisar si un número telefónico ya fue reportado antes por otros usuarios como sospechoso, y también registrar aquellos números desde los que haya recibido llamadas o mensajes con intentos de engaño.

La herramienta ya está disponible en la web oficial del organismo. La comisión remarcó que cada reporte contribuye a que otras personas eviten caer en este tipo de fraudes.

📲🚨 ¿Número desconocido? ¡No te arriesgues!



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¿Cómo operan los fraudes telefónicos según la Condusef y qué hacer ante una llamada sospechosa?

Según explicó la comisión, los fraudes telefónicos evolucionan constantemente. “Los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para influir en las decisiones de las víctimas, apelando a emociones como la preocupación, la presión o la incertidumbre”. Para lograrlo, suelen hacerse pasar por instituciones financieras, autoridades fiscales, comercios electrónicos o proveedores de servicios digitales, con avisos falsos sobre cargos, reembolsos, sanciones, bloqueos de cuentas o problemas con trámites y compras.

Ante una llamada sospechosa, la Condusef ofrece las siguientes recomendaciones:

No compartir información personal ni bancaria .

. No hacer transferencias ni depósitos por instrucciones recibidas durante una llamada .

ni depósitos . Recordar que los bancos no solicitan contraseñas, NIP, tokens ni códigos de seguridad por teléfono.

Ante cualquier duda, colgar y comunicarse directamente con la institución financiera por sus canales oficiales.

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