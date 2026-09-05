Liverpool remata la pantalla TCL de 55 pulgadas SQD-MiniLED 4K con $12,000 pesos de descuento y envío gratis

Los aficionados al cine en casa que buscan calidad de imagen premium sin migrar al segmento OLED han encontrado en las pantallas Mini LED con Quantum Dot una alternativa técnicamente competitiva a precios considerablemente más accesibles. Liverpool tiene disponible una oferta importante en este segmento premium: la pantalla TCL 55QM7L Serie QM7, versión superior del catálogo Mini LED de la marca china con tecnología SQD-MiniLED y refresco de 144 Hz.

Este equipo se cotiza actualmente en $13,999 pesos frente a los $25,999 pesos que marca su precio de catálogo original, diferencia que se traduce en $12,000 pesos directos de ahorro para audiencia decisora de compra. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 9 meses acumula un recargo aproximado de $1,000 pesos respecto al precio de contado.

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Tecnología SQD-MiniLED con 144 Hz para cine y gaming: características de la TV TCL de 55 pulgadas

La característica más relevante del modelo QM7L es su tecnología SQD-MiniLED (Super Quantum Dot con Mini LED), evolución premium respecto a la línea QM5K accesible que ubica esta serie en el segmento intermedio-alto del catálogo TCL. La combinación integra puntos cuánticos con miles de LEDs miniatura y control de atenuación por más de 1,000 zonas independientes, característica que se traduce en negros más profundos, brillos localizados más precisos y una gama cromática expandida frente a las tecnologías LED convencionales.

TCL Smart TV SQD-MiniLed de 55 pulgadas en Liverpoo (Liverpool)

El refresco nativo de 144 Hz representa el diferencial premium más importante para audiencia gamer avanzada con consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X — permite reproducir contenido a mayor fluidez sin las limitaciones típicas de las pantallas 60 Hz del segmento accesible. Los modos Game Master 3.0 con FreeSync Premium + VRR + ALLM completan el paquete para audiencia gaming exigente que valora la ausencia de tearing y la respuesta inmediata durante partidas competitivas.

A diferencia de la mayoría de las pantallas del segmento accesible que suelen ofrecer sonido básico integrado con tendencia a saturar en volúmenes altos, la TCL 55QM7L integra un sistema de audio ONKYO 2.1 con subwoofer dedicado en la parte posterior del panel, característica premium que amplifica considerablemente la experiencia sonora sin necesidad de accesorios adicionales durante las primeras semanas de uso.

Esta configuración de audio se combina con compatibilidad Dolby Vision IQ y Dolby Atmos para reproducción cinematográfica de contenido premium en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Vix y las principales plataformas de streaming. La certificación IQ permite además que el equipo ajuste automáticamente el color y contraste según las condiciones de luz ambiental del cuarto donde está instalado.

Entre sus características destacan:

Pantalla 55 pulgadas con resolución 4K UHD (3840 x 2160)

con resolución (3840 x 2160) Tecnología SQD-MiniLED (Super Quantum Dot + Mini LED)

(Super Quantum Dot + Mini LED) Refresco nativo 144 Hz (característica premium gaming)

(característica premium gaming) HDR de alto brillo con pico hasta 2,400 nits

con pico hasta 2,400 nits Hasta 1,008 zonas de atenuación local

de atenuación local Halo Control System Ultra

Procesador AiPQ Pro Ultra con IA avanzada

con IA avanzada Sistema operativo Google TV

Sonido ONKYO 2.1 con subwoofer integrado

con subwoofer integrado Compatibilidad HDR10+ + Dolby Vision IQ + Dolby Atmos

Google Assistant + Chromecast + AirPlay 2

Game Master 3.0 + FreeSync Premium + VRR + ALLM

Puertos HDMI 2.1 + USB + Ethernet

Wi-Fi 6 + Bluetooth

Diseño ZeroBorder Full-Screen ultra delgado

Garantía oficial TCL México

La pantalla cuenta con garantía extendida oficial TCL México de 24 meses (2 años) cubriendo defectos de fabricación del panel LED, procesador AiPQ Pro Ultra, sistemas electrónicos internos, sistema de sonido ONKYO integrado, control remoto y accesorios originales incluidos en el empaque. Esta garantía representa el doble del período estándar del segmento (12 meses típicos en la mayoría de las marcas), característica premium diferencial del catálogo TCL México.

Al configurar el televisor será necesario vincular una cuenta Google activa para acceder a Google TV, Chromecast built-in, control por voz Google Assistant y actualizaciones automáticas del sistema durante los próximos años de vida útil del equipo. Se recomienda instalar el televisor mediante soporte de pared certificado o mueble estable con capacidad de carga adecuada al peso del equipo para preservar la vigencia de la garantía oficial.

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