NASA tiene pósters del espacio para que tu cuarto luzca increíble; link de descarga

¿Eres amante del espacio? La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) cuenta con una colección de pósteres y fondos virtuales que puedes descargar totalmente gratis y usarlos para decorar tu hogar.

Cada año, la agencia lanza diseños exclusivos orientados a las ciencias de nuestro planeta. Te explicamos cómo puedes acceder a ellos y sacarles todo el provecho.

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Pósters gratuitos de la NASA 2026

A continuación te proporcionamos algunas de las imágenes más icónicas de nuestros planetas vecinos, pero también infografías y fotos no tan conocidas del cosmos.

Todos se pueden descargar de manera gratuita en formato PDF, TIFF, JPG y Trim PDF.

Las imágenes del universo son de alta calidad y fueron tomadas por los diferentes tipos de telescopios que tiene la NASA a su disposición como el “James Webb” el “Hubble”.

Quienes deseen acceder al material pueden descargarlo esde el portal oficial de la NASA en el siguiente enlace: https://science.nasa.gov/resource/solar-system-and-beyond-poster-set/.

Visiones del Futuro (Estilo Retro)

Si buscas estética de ciencia ficción vintage, el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL) cuenta con una de las colecciones más famosas: https://www.jpl.nasa.gov/galleries/visions-of-the-future/.

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