Liberan a secuestrados tras operativo en Omealca, Veracruz

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que dos agentes federales fueron asesinados tras un ataque por integrantes de la delincuencia organizada en Omealca, Veracruz, mientras realizaban labores de investigación. Una agente más resultó herida en la agresión.

“Desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables”, indicó.

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El titular de la SSPC señaló que en las acciones participaron elementos de distintas instituciones de seguridad federales y estatales, además de autoridades de Oaxaca.

Continuando con las acciones de investigación y operación del equipo de la @SSPCMexico, agredido ayer en Veracruz —donde lamentablemente dos compañeros perdieron la vida y una compañera resultó herida—, el @GabSeguridadMX mantuvo el despliegue para localizar y liberar a las dos… https://t.co/z3cSPSixhB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

García Harfuch externó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que el Gobierno Federal agotará las instancias para que la agresión no quede impune y los responsables sean llevados ante la justicia.

Asimismo, informó que derivado del operativo se logró la liberación de dos personas secuestradas.

La región montañosa de Veracruz es un foco rojo debido a la operación de diversos grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas Vieja Escuela, esta última sufrió diversas fracturas y la conformación de distintas organizaciones violentas.

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