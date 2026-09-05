Cierran tramos de la México-Cuernavaca por accidentes; estas son las zonas afectadas

Hoy sábado 5 de septiembre, a pesar de que mucha gente descansa, parece ser un día ajetreado para quienes circulan por la autopista México-Cuernavaca, ya que registra alta carga vehicular.

Esto debido a que en la importante vialidad se han registrado varios accidentes. Asimismo, otras autopistas registran accidentes vehiculares y presencia de manifestantes.

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Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 48, dirección Cuernavaca. Continúa la reducción de carriles debido a que un automóvil se salió del camino.

Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa

Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones por el cierre total a la circulación cerca del kilómetro 023 + 000 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Autopista Cardel-Poza Rica

En Veracruz se registra cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 055+650 de la autopista Cardel-Poza Rica.

Autopista Puerto México-Ojo Caliente

Hay vía libre tras el cierre total que duró varias horas en la autopista Puerto México-Ojo Caliente, Coahuila, cerca del kilómetro 210+100.

Autopista México-Querétaro

Guardia Nacional alerta sobre cierre parcial de circulación por un accidente cerca del kilómetro 043+000 de la autopista México-Querétaro, con dirección a Edomex.

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