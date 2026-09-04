Quitar la plaga blanca de las plantas: el truco casero del jabón potásico con aceite de neem para atacar pestes

Mover una hoja y ver salir decenas de pequeños insectos blancos puede ser una señal de que la mosquita blanca comenzó a instalarse en una planta. Esta plaga suele esconderse en el envés de las hojas, donde se alimenta de la savia y puede debilitar cultivos si no se controla.

Para combatirla, el creador de contenido Diego Gutiérrez TV mostró una alternativa casera con jabón, aceite de neem y una trampa amarilla. Parte del método coincide con recomendaciones técnicas oficiales, aunque hay una diferencia importante: el jabón Zote que aparece en el video no es lo mismo que el jabón potásico.

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¿Cómo detectar la mosquita blanca en las plantas?

Antes de aplicar cualquier producto conviene revisar las hojas. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) recomienda poner especial atención en el envés

Estas son algunas señales de alerta:

Pequeños insectos blancos que vuelan al mover las hojas

Huevos o ninfas debajo de las hojas

Hojas amarillentas o debilitadas

Mielecilla pegajosa

Manchas oscuras asociadas con fumagina

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) explica que la mosquita blanca se alimenta de la savia y puede ocasionar daños directos. Algunas especies también transmiten enfermedades virales, por lo que conviene actuar antes de que la infestación aumente.

Jabón potásico y aceite de neem, ¿realmente funcionan?

El Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) incluye entre las alternativas contra la mosquita blanca los productos con aceite de neem y jabones elaborados con sales potásicas, además de trampas amarillas.

El neem también ha sido estudiado por el INIFAP. Una investigación publicada en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas encontró que una formulación con azadiractina, compuesto derivado del neem, ayudó a reducir poblaciones de Bemisia tabaci en tomate.

Sin embargo, esto no significa que cualquier mezcla casera tenga el mismo efecto. Conviene respetar la dosis del fabricante, aplicar también en el envés de las hojas y evitar concentraciones improvisadas. Si se requiere un plaguicida, SENASICA recomienda utilizar productos autorizados y seguir las indicaciones de la etiqueta.

La trampa amarilla también ayuda contra la mosquita blanca

Otro recurso mostrado por el tiktoker consiste en colocar un recipiente amarillo con agua jabonosa para atraer a los insectos. El principio del color sí tiene respaldo técnico: el INIFAP contempla dentro del manejo integrado el uso de trampas o placas amarillas pegajosas, ya que este color atrae a las mosquitas adultas y facilita su captura y monitoreo.

Para reforzar el control en casa se pueden combinar varias medidas:

Revisar con frecuencia el envés de las hojas.

Retirar las hojas más afectadas.

Colocar trampas amarillas .

. Aplicar jabón potásico o neem siguiendo las indicaciones del producto.

Vigilar si disminuye la cantidad de insectos.

El INIFAP recomienda un manejo integrado de la plaga, es decir, combinar distintas medidas antes de depender únicamente del control químico.

Evita regar las plantas cuando el sol está más fuerte

El horario de riego también puede ayudar a cuidar las plantas y aprovechar mejor el agua. La Semarnat recomienda regar durante la noche o muy temprano, cuando la evaporación es menor. La Conagua mantiene una recomendación similar.

Lo recomendable es:

Regar temprano por la mañana

Hacerlo al anochecer

Dirigir el agua hacia el sustrato y las raíces

Evitar riegos superficiales que se evaporen rápidamente

No encharcar la tierra

La principal razón para evitar las horas de mayor radiación no es que cualquier gota de agua vaya a quemar las hojas, sino reducir la evaporación y aprovechar mejor el riego.

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