Walmart remata el Honor 600 de 256GB y cámara nocturna ultranítida de 200MP con OIS

El mejor mes para comprar un teléfono celular es noviembre, gracias a los descuentos masivos del Black Friday y eventos locales como el Buen Fin o Cyber Monday.

Sin embargo, si durante este septiembre 2026 te urge un smartphone nuevo, Walmart tiene en oferta el HONOR 600 5G, 16GB(8+8) y 256GB de almacenamiento.

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Honor 600 precio

El Honor 600 se vende por 8 mil 599 pesos, cuando el costo real era de 11 mil 999 pesos, es decir, el equipo tiene un importante descuento de 3 mil 400 pesos que te permite ahorrar.

Para quienes no pueden pagar el celular de contado, Walmart ofrece la oportunidad de llevarte el equipo a casa y pagarlo a seis meses sin intereses de $1433.17. En este enlace lo puedes comprar.

Honor 600 características

El HONOR 600 es un smartphone avanzado que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas a 120 Hz, procesador Snapdragon 7 Gen 4 y una cámara principal de 200 MP.

Pantalla y diseño

Pantalla: Panel AMOLED de 6.57 pulgadas con resolución de 1.5K (2,728 x 1,264 píxeles).

Panel AMOLED de 6.57 pulgadas con resolución de 1.5K (2,728 x 1,264 píxeles). Tasa de refresco: 120 Hz para mayor fluidez.

120 Hz para mayor fluidez. Brillo máximo: Pico récord de hasta 8,000 nits en exteriores.

Pico récord de hasta 8,000 nits en exteriores. Protección: Tecnología para el cuidado visual y resistencia SGS de 5 estrellas contra caídas.

Rendimiento y cámaras

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 con gráficos Adreno 722.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 con gráficos Adreno 722. Memoria RAM: Opciones de 8 GB o 12 GB.

Opciones de 8 GB o 12 GB. Almacenamiento interno: Versiones de 256 GB o 512 GB.

Versiones de 256 GB o 512 GB. Cámara trasera: Sensor principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS) y lente gran angular de 12 MP.

Sensor principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS) y lente gran angular de 12 MP. Cámara frontal: Lote selfie de 50 MP.

Batería y resistencia

Batería: Capacidad amplia de entre 6,400 mAh y 7,000 mAh según variante.

Capacidad amplia de entre 6,400 mAh y 7,000 mAh según variante. Carga rápida: Soporta carga por cable de 80 W.

Soporta carga por cable de 80 W. Sistema operativo: Android 16 con la capa personalizada MagicOS 10.

Android 16 con la capa personalizada MagicOS 10. Certificaciones: Protección robusta contra agua y polvo IP68, IP69 e IP69K.

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