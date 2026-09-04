México es una zona sísmica y por ello se llevan a cabo Simulacros para que la población se prepare ante un temblor y salvaguardar vidas es fundamental y las mascotas deben ser consideradas en estos ejercicios y si tienes perro o gato, te decimos cómo armar su mochila de vida.

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¿Qué debe llevar la mochila de vida para mascotas?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las mascotas son parte de las familias y deben ser considerados ante cualquier desastre y deben contar con una mochila de vida que debe contener:

Botellas de agua y comida abre fácil (verifica la fecha de caducidad)

Recipiente de plástico pequeño para colocar agua y alimento

Una cobija para protegerlo y abrigarlo durante las horas siguientes a la emergencia

Si padece alguna condición debes llevar su medicamento

Cartilla donde venga toda su información y una fotografía

Bolsas compostables para levantar sus heces

un juguete que puede servir para llamarlo cuando se aleje

Una correa para que no se escape ya que puede aturdirse por el nerviosismo de las personas

Es importante que la mochila sea pequeña de tela resistente e impermeable.

🎒 Los animales de compañía deben ser considerados en todas las etapas de la Gestión de Riesgos. Por ello, también deben contar con su Mochila de Vida.



En #LaCapitalDeLaTransformación, #TrabajandoJuntos, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PjD28FRJyv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 25, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Para proteger a tu mascota en caso de sismo debes mantener la calma y colocarle su correa o meterlo a una transportadora.

Durante el sismo mantente tranquilo para que tu mascota no perciba el miedo, no lo cargues bruscamente y si tienes que moverte o evacuar sujeta bien la correa.

Después del sismo debes verificar que no este lastimado y pueda caminar bien, háblale en un tono suave y una vez que estén en un lugar seguro asegúrate de que tenga un lugar donde estar tranquilo.

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