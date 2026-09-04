México es una zona sísmica y por ello se llevan a cabo Simulacros para que la población se prepare ante un temblor y salvaguardar vidas es fundamental y las mascotas deben ser consideradas en estos ejercicios y si tienes perro o gato, te decimos cómo armar su mochila de vida.
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¿Qué debe llevar la mochila de vida para mascotas?
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las mascotas son parte de las familias y deben ser considerados ante cualquier desastre y deben contar con una mochila de vida que debe contener:
- Botellas de agua y comida abre fácil (verifica la fecha de caducidad)
- Recipiente de plástico pequeño para colocar agua y alimento
- Una cobija para protegerlo y abrigarlo durante las horas siguientes a la emergencia
- Si padece alguna condición debes llevar su medicamento
- Cartilla donde venga toda su información y una fotografía
- Bolsas compostables para levantar sus heces
- un juguete que puede servir para llamarlo cuando se aleje
- Una correa para que no se escape ya que puede aturdirse por el nerviosismo de las personas
Es importante que la mochila sea pequeña de tela resistente e impermeable.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Para proteger a tu mascota en caso de sismo debes mantener la calma y colocarle su correa o meterlo a una transportadora.
Durante el sismo mantente tranquilo para que tu mascota no perciba el miedo, no lo cargues bruscamente y si tienes que moverte o evacuar sujeta bien la correa.
Después del sismo debes verificar que no este lastimado y pueda caminar bien, háblale en un tono suave y una vez que estén en un lugar seguro asegúrate de que tenga un lugar donde estar tranquilo.
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