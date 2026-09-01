Cómo eliminar el moho de tu ropa y tapetes en casa sin gastar en productos caros

El moho en textiles puede ser un gran desafío, pero pocos saben que se puede convertir con recursos que suelen estar en casa: sol, sal, jugo de limón, agua oxigenada y detergente de trastes. Así lo detalla una guía de remoción de manchas publicada por la Universidad de Georgia.

Pero antes de atacar la mancha hay un paso previo que la propia guía marca como prioritario: cortar la humedad que permite al moho seguir creciendo.

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¿Cómo quitar el moho de la ropa?

El primer paso, según la universidad, es cepillar el moho al aire libre, fuera de la casa, para no dispersar esporas en el interior. Después aplicar detergente sobre la mancha y lavar normalmente.

Pero si la mancha persiste y una limpieza en la lavadora no es suficiente, entonces hay dos caminos. Uno es remojar la prenda entre 10 y 15 minutos en una solución de un cuarto de taza de cloro —solo si la tela lo tolera— o de blanqueador de perborato de sodio, con tres cuartos de taza de agua.

La alternativa sin cloro es la más económica: tratar la prenda con sal y jugo de limón y secarla bajo luz solar directa. Después, enjuagar y meter a la lavadora.

Una advertencia que hace la guía y conviene tener presente: el moho debilita las fibras, así que cualquier tratamiento debe hacerse con cuidado para no dañar la tela.

En alfombras, el primer paso es reducir la humedad para detener el crecimiento del moho. (ChatGPT)

¿Cómo eliminar el moho de tapetes y alfombras?

Si, en cambio, las manchas de moho aparecen en tapetes y alfombras, entonces el procedimiento cambia. La guía señala que el moho en alfombras suele detectarse primero por el olor y que lo primero no es limpiar, sino detener su crecimiento.

Para eso señala que usar un deshumidificador, abrir ventanas y hacer circular aire con ventiladores puede ser de ayuda. Mientras el nivel de humedad se mantenga bajo, el moho no debería avanzar. Si el crecimiento está en la superficie, conviene abrir las cortinas para que entre el sol; incluso la luz artificial puede ayudar, asegura la Universidad en su guía.

El siguiente paso es acabar con las esporas. Si el tapete es chico, lo ideal es sacarlo al exterior y dejarlo uno o dos días bajo sol directo. Para acelerarlo, se puede preparar una solución de una parte de agua oxigenada al 3% por cinco partes de agua, pasarla sobre la parte trasera afectada y dejar la pieza al sol.

Una vez hecho esto, hay que pasar la aspiradora sobre la superficie para extraer el moho y luego aplicar espuma de detergente de trastes, que se retira con una esponja humedecida en agua limpia. Lo ideal es secar al sol; si no se puede, hay que absorber bien toda la humedad restante.

Si las manchas resisten, existe una opción casera adicional: una mezcla de una parte de glicerina, una parte de detergente blanco de trastes y ocho partes de agua, a la que se agregan unas gotas de vinagre blanco. Para aplicarla, optar por una almohadilla absorbente, enjuagar con agua limpia y dejar secar. Para extraer el exceso de humedad, se puede colocar una almohadilla absorbente sobre la zona mojada con un objeto pesado encima hasta que absorba todo.

En cualquier caso, la guía insiste en varios cuidados antes de aplicar cualquier producto:

Leer siempre la etiqueta de cuidado del textil a limpiar y no usar productos o procedimientos prohibidos.

del textil a limpiar y no usar productos o procedimientos prohibidos. Probar cada producto en una zona poco visible para verificar que no destiña.

para verificar que no destiña. Trabajar con ventilación adecuada y usar guantes de goma.

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