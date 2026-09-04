El Consejo Ciudadano de la CDMX ofrece una solución para las llamadas fantasma

Recibir una llamada de un número desconocido, ya sea local o internacional, suele generar una duda constante sobre si contestarla o rechazarla ante los innumerables casos de estafas y extorsiones. Para reducir el riesgo de caer en una posible extorsión, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México cuenta con una herramienta gratuita que permite identificar y bloquear números telefónicos sospechosos.

Se trata de la aplicación No + XT, la cual, de acuerdo con una publicación del propio Consejo Ciudadano, su actualización más reciente permite reconocer números locales e internacionales y advertir cuando una llamada está relacionada con registros de posibles extorsiones.

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¿Cómo funciona la app No + XT?

Según el Consejo, la aplicación compara el número de cada llamada entrante con su base de datos que ha construido a partir de reportes recibidos. Si encuentra una coincidencia, puede identificar la llamada como sospechosa y bloquear el número automáticamente.

Entre sus principales funciones están:

Identificar números relacionados con posibles extorsiones

relacionados con posibles extorsiones Reconocer llamadas de números locales e internacionales

Bloquear automáticamente teléfonos previamente registrados

teléfonos previamente registrados Permitir que los usuarios reporten nuevos números sospechosos

Incorporar esos reportes para ampliar la protección de otras personas

El alcance de la base ya es considerable. Según el Consejo Ciudadano, la herramienta ha identificado más de 848 mil números telefónicos y mantiene más de 685 mil números bloqueados.

Además, el organismo mantiene esta aplicación como parte de sus herramientas de prevención frente a llamadas relacionadas con posibles extorsiones y fraudes.

¿Cómo descargar gratis la aplicación No + XT?

La app no tiene costo y está disponible tanto para dispositivos Android como iPhone, por lo que instalarla toma solo unos minutos.

El paso a paso es el siguiente:

Entra a Google Play si tienes un teléfono Android o a la App Store si utilizas iPhone Escribe “No + XT” en el buscador Verifica que la aplicación corresponda al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Pulsa Instalar o Descargar Una vez instalada, abre la aplicación y sigue las indicaciones para habilitar sus funciones de identificación y bloqueo de llamadas

El propio Consejo Ciudadano señala en su publicación que la descarga es gratuita en ambas tiendas de aplicaciones.

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

Aunque la herramienta ayuda a detectar números reportados, recibir una llamada desconocida no significa automáticamente que se trate de una extorsión. Por ello, también es importante prestar atención a lo que ocurre durante la conversación.

Si la persona intenta generar miedo, exige actuar de inmediato o solicita dinero, el Consejo Ciudadano recomienda:

Colgar la llamada

No proporcionar datos personales o bancarios

Verificar la información antes de realizar cualquier acción

Reportar el número telefónico sospechoso

Para recibir orientación, también está disponible la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 5533, que brinda atención las 24 horas, los siete días de la semana.

A través de este servicio, el Consejo Ciudadano ofrece orientación jurídica y acompañamiento psicológico de manera gratuita y confidencial, tanto para habitantes de la CDMX como para personas de otras partes del país.

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