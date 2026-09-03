VIDEO: Abogado del “Mayo” Zambada protagoniza trifulca en Polanco

El abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, sancionado en abril pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, fue identificado por testigos como participante en una confrontación ocurrida el domingo 30 de agosto en la colonia Polanco, Ciudad de México.

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¿Cómo fue la pelea del abogado del “Mayo” Zambada en Polanco?

De acuerdo con testimonios de transeúntes y videos difundidos en redes sociales sobre el incidente, el conflicto inició dentro del establecimiento El Karisma cuando el litigante, vestido con una camisa Burberry, intentó agredir físicamente a un mesero y al gerente del lugar.

Penilla Rodríguez reaccionó con violencia al no recibir una mesa que presuntamente estaba reservada.

La confrontación continuó cuando Penilla Rodríguez, quien ha sido defensor de Ismael “Mayo” Zambada y de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, además de asesor del gobierno de Tamaulipas, se enfrentó con un policía que intervino en el lugar y pidió refuerzos.

Durante el altercado, el abogado del “Mayo” Zambada respondió con insultos, empujones y amenazas directas hacia las personas que registraban el suceso en video.

#México | Qué Penilla…



Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, reaparece ahora en una trifulca en Polanco.



Es el mismo abogado que desató polémica por sus fotografías con figuras de Morena, incluida Claudia Sheinbaum, quien públicamente negó conocerlo.



De la foto… pic.twitter.com/L4nDhHPb7L — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) September 3, 2026

“No me toques, pendejo... No se te ocurra tocarme. ¿Sabes quien soy, pendejo?“, reclamó entre gritos.

Enardecido, el abogado fue detenido por otro hombre de traje azul, al parecer un acompañante suyo.

Hasta el momento, el litigante no ha emitido ninguna declaración ni mensaje oficial sobre los hechos.

¿Quién es Juan Pablo Penilla Rodríguez?

El Departamento del Tesoro de EUA acusó al abogado Juan Pablo Penilla de brindar servicios ilegales a integrantes del Cártel del Noreste y de actuar como intermediario del “Z-40″ para mantener su liderazgo desde prisión.

Aunque Frank Pérez es el abogado del “Mayo” Zambada en el país norteamericano, el capo reconoció anteriormente a Penilla como uno de sus asesores jurídicos en México.

Penilla también ha tenido vínculos públicos con políticos: en 2023 recibió del PAN el reconocimiento de “Embajador por la Paz”, apareció en fotografías con Ricardo Monreal y fue nombrado asesor honorífico del gobierno de Tamaulipas.

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