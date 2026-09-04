HP lanza cupón de descuento hasta el 20 de septiembre 2026 en laptops y más productos por el regreso a clases: requisitos y cómo aplicar

En pleno regreso a clases 2026, miles de familias mexicanas evalúan la compra de laptops, desktops, impresoras, monitores y accesorios tecnológicos para estudiantes de secundaria, preparatoria y universitarios que enfrentan el nuevo ciclo escolar. HP México lanzó una campaña promocional importante para audiencia con este requerimiento: un cupón de descuento de $1,000 pesos válido en su tienda oficial en línea durante todo septiembre de 2026.

La promoción está vigente desde las 00:00 horas del 1 de septiembre de 2026 hasta las 23:59 horas del 20 de septiembre de 2026, o hasta que se agoten los 100 usos totales disponibles del cupón según lo que ocurra primero. La campaña aplica exclusivamente en la tienda oficial bajo las condiciones establecidas en los términos y condiciones publicados por la marca.

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Cómo aplicar el cupón HP1000 en el sitio oficial

Para acceder al beneficio, la audiencia debe seguir el procedimiento específico establecido por HP México:

Ingresar al sitio oficial hp.com/mx-es/shop

al sitio oficial hp.com/mx-es/shop Explorar el catálogo de laptops, desktops, monitores, impresoras y accesorios

de laptops, desktops, monitores, impresoras y accesorios Agregar los productos al carrito de compras

al carrito de compras Verificar que el monto total supere los $6,999 pesos (requisito mínimo)

(requisito mínimo) En la sección “Aplicar cupón de descuento” escribir el código HP1000

escribir el código Dar click en el botón “Aplicar”

El descuento de $1,000 pesos se reflejará automáticamente

Continuar con el proceso de compra habitual + selección método de pago

Es importante mencionar que el cupón está limitado a 100 usos totales durante toda la vigencia de la campaña, por lo que quienes deseen aprovecharlo deben realizar la compra con anticipación para asegurar la disponibilidad.

Requisitos y condiciones oficiales del cupón HP1000

Antes de realizar la compra con el cupón HP1000, es fundamental revisar las condiciones específicas establecidas por HP México en sus términos y condiciones vigentes:

Compra mínima : $6,999 pesos mexicanos (valor del producto sin envío)

: $6,999 pesos mexicanos (valor del producto sin envío) Descuento máximo : $1,000 pesos mexicanos

: $1,000 pesos mexicanos Vigencia : 1 al 20 de septiembre de 2026

: 1 al 20 de septiembre de 2026 Usos totales disponibles : 100 cupones

: 100 cupones Aplicabilidad : toda la tienda HP Online México

: toda la tienda HP Online México Excepciones : no aplica en impresoras de gran formato (plotters)

: no aplica en impresoras de gran formato (plotters) El descuento no es canjeable en efectivo, bienes o servicios

en efectivo, bienes o servicios No aplica sobre el costo del envío (envío se cotiza por separado)

(envío se cotiza por separado) No transferible ni sustituible por otra promoción

La promoción es especialmente relevante durante la temporada de regreso a clases, cuando familias con estudiantes evalúan la compra de equipos de cómputo nuevos para el ciclo escolar 2026-2027. HP México ofrece opciones para todos los perfiles académicos: desde laptops básicas para secundaria y preparatoria como las HP Esenciales y HP Pavilion, hasta modelos avanzados para universitarios como HP OmniBook, laptops gaming como HyperX OMEN y Victus, además de impresoras multifuncionales de tinta continua HP Smart Tank ideales para estudiantes con requerimientos amplios de impresión.

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