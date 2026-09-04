Bodega Aurrera remata colchón matrimonial Core y 2 almohadas por menos de 3,000 pesos

Renovar el colchón de la habitación principal después de años de uso continuo es una decisión que la mayoría de los hogares mexicanos posponen por el costo típico de los modelos matrimoniales de marca reconocida. Bodega Aurrera lanzó una oferta importante para audiencia con presupuesto controlado que necesita esta renovación básica: un paquete completo con colchón matrimonial Core más 2 almohadas por $2,999 pesos.

El precio original para ambos productos costaba $4,790, por lo que ahora tiene un ahorro de $1,791 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 20 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Euro Top acolchonado con firmeza media balanceada

El colchón Core integra la capa Euro Top acolchonada en la parte superior, característica que ofrece mayor sensación de confort al tacto respecto a los colchones convencionales sin esta tecnología. La capa Euro Top se distingue del formato Pillow Top tradicional en que está integrada directamente al colchón en lugar de ser una funda adicional removible, lo que ofrece una superficie más uniforme y evita el desplazamiento del acolchonado durante el uso.

Paquete Colchón matrimonial Core con Euro Top y 2 almohadas en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Su firmeza media representa el punto balanceado entre soporte lumbar y comodidad para la mayoría de los perfiles de descanso — audiencia con peso corporal entre 60 y 90 kilogramos suele encontrar en esta firmeza el equilibrio ideal para descansar sin sentir el colchón demasiado rígido ni demasiado hundido durante la noche.

El paquete incluye 2 almohadas estándar además del colchón matrimonial, característica que resulta especialmente útil para audiencia que renueva el colchón después de varios años y también busca reemplazar las almohadas antiguas simultáneamente.

Entre sus características destacan:

Paquete 1 colchón matrimonial + 2 almohadas

Tamaño matrimonial estándar mexicano (135 x 190 cm)

estándar mexicano (135 x 190 cm) Modelo Core con Euro Top integrado

con Euro Top integrado Firmeza media balanceada

balanceada Capa Euro Top acolchonada integrada

integrada Estructura interior de resortes con espuma

Altura aproximada de 25 a 28 centímetros

Ideal para matrimonios y parejas

Adecuado para presupuesto controlado

2 almohadas estándar incluidas

Renovación completa del equipamiento de cama

Precio por debajo de 3 mil pesos

Por tratarse de un colchón matrimonial, también conviene revisar el espacio disponible en la habitación antes de hacer el pedido y verificar el ancho de la puerta principal del inmueble para asegurar que el colchón pueda ingresar sin dificultad. El colchón se entrega en formato tradicional (no comprimido en caja) por lo que Bodega Aurrera coordina la logística de entrega con anticipación.

Garantía oficial del producto

El paquete cuenta con garantía oficial del fabricante cubriendo defectos de fabricación en la estructura interior del colchón, capa Euro Top, resortes, espuma acolchonada y almohadas incluidas en el empaque. La cobertura estándar del segmento aplica según la política vigente del fabricante para esta línea específica. Es importante mencionar que la garantía típica de colchones no cubre desgaste natural por uso normal ni deformaciones causadas por uso indebido — se recomienda seguir las instrucciones del manual incluido para preservar la vigencia de la cobertura oficial.

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