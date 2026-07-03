El horario del día en que más sube tu recibo de luz en México durante la ola de calor y cómo evitarlo

Durante el verano, las olas de calor que se registran en México provocan un aumento considerable en la demanda de energía eléctrica, especialmente durante la tarde.

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¿En qué horario sube el consumo eléctrico en México?

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) de México, el horario en que sube el consumo de energía en el país es por la tarde, especialmente entre las 6:30 pm y la 1:00 am.

“Este incremento se debe principalmente al uso simultáneo de equipos eléctricos para refrescar los hogares, además del consumo habitual de luces, pantallas, lavadoras y otros electrodomésticos”, revela la Secretaría de Energía.

¿Qué acciones ayudan a reducir el consumo eléctrico en casa?

Ante el aumento del consumo eléctrico durante el verano, las autoridades invitan a la población a cuidar el suministro con acciones sencillas para promover un consumo eficiente y responsable de la energía eléctrica.

Teniendo en cuenta el horario de mayor consumo eléctrico, las autoridades recomiendan usar electrodomésticos como plancha y lavarropas fuera de esos horarios punta.

Otras medidas incluyen:

Ajustar el aire acondicionado a no menos de 23 °C

a no menos de 23 °C Mantener puertas y ventanas cerradas

Apagar el aire acondicionado y ventiladores en áreas desocupadas

y ventiladores en áreas desocupadas Recargar baterías eléctricas de scooters y automóviles durante las primeras horas de la mañana

eléctricas de scooters y automóviles Aislar paredes y ventanas

y ventanas Desconectar aparatos eléctricos mientras no estén en uso (incluidos microondas, cafeteras, entre otros)

Según la campaña, actuar con responsabilidad en el uso de la energía eléctrica no solo apoya la estabilidad del suministro y la economía familiar, sino que también contribuye a la lucha contra el cambio climático.

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