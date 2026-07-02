Ola de calor en México: Conuee revela 5 trucos para no disparar el recibo de luz

Cuando suben las temperaturas y llegan las olas de calor, el consumo energético se dispara. Para evitar que el recibo de luz se dispare, la Secretaría de Energía de México, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) revelan 5 trucos para limitar el consumo eléctrico.

Según las entidades, la clave está en aplicar dos estrategias básicas: cambiar hábitos de consumo y usar tecnologías más eficientes.

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¿Cuáles son los 5 trucos para no disparar el recibo de luz?

La Conuee y la Secretaría de Energía detalla que las 5 acciones que ayudan a promover el consumo eficiente y responsable de la energía eléctrica y al mismo tiempo, evitan picos en el recibo de luz son:

Ajustar la temperatura del aire acondicionado y del refrigerador

del aire acondicionado y del refrigerador Realizar actividades en horarios de menor consumo

Recargar las baterías por la mañana

Aislar techos y paredes

Desconectar aparatos eléctricos en desuso

¿De qué manera aplicar estos 5 trucos para limitar el consumo energético en casa?

Los organismos mexicanos explican que ajustar la temperatura del aire acondicionado entre los 24 y los 26ºC ayuda a limitar el consumo energético. Asimismo, mantener los filtros limpios y cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire caliente, también contribuyen a la eficiencia.

En el mismo sentido, ajustar el termostato del refrigerador y del congelador según su capacidad y mantener el aparato en buenas condiciones también marca la diferencia.

Otra recomendación de la Conuee consiste en evitar utilizar aparatos eléctricos como plancha, lavadora y horno eléctrico entre las 16 y las 20 horas, cuando la demanda eléctrica es más elevada.

Por otro lado, las entidades sugieren a las personas que cuentan con transporte eléctrico recargar sus scooters, bicicletas o automóviles durante la madrugada o las primeras horas de la mañana.

Aislar térmicamente el techo de la casa y las paredes más expuestas al sol es otra manera de ahorrar energía en el hogar. Otras acciones a tener en cuenta consisten en escoger pinturas de colores claros y con propiedades térmicas, sellar grietas y cerrar las persianas en los horarios de mayor temperatura.

Finalmente, la Conuee destaca la importancia de desconectar aparatos eléctricos que no se estén ocupando, ya que incluso cuando están en modo espera consumen una cantidad de energía. Esto incluye pantallas, computadoras, microondas y cafeteras, entre otros

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