Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Choque múltiple en la México-Querétaro provoca cierre de circulación hoy; carreteras en vivo
/México/Nota

Choque múltiple en la México-Querétaro provoca cierre de circulación hoy; carreteras en vivo

Capufe alerta de una larga fila en la México-Querétaro por un choque múltiple; otros accidentes paralizan la circulación

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy viernes 4 de septiembre se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, dirección a la Ciudad de México (CDMX) derivado de un choque múltiple en el que se vieron involucrados un tráiler y vehículos privados.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) alertó a los conductores que el accidente ocurrió en el kilómetro 152 y actualmente se registra una larga fila de vehículos por la operación de servicios de emergencia y las labores de limpieza.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué otros tramos de la México-Querétaro están cerradas?

En la misma autopista, solo que en dirección a Querétaro, hay cierre de circulación a la altura del kilómetro 118, por un choque de costado y salida del camino de un tracto camión.

¿En qué carreteras hay bloqueos y accidentes?

Autopista Guadalajara-Colima

Reportan cierre parcial de circulación en la autopista Guadalajara-Colima, cerca del kilómetro 41, dirección a Guadalajara por maniobras para retirar un tráiler accidentado

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 37, dirección Irapuato, después de que un camión de carga se saliera del camino.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO