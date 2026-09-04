Choque múltiple en la México-Querétaro provoca cierre de circulación hoy; carreteras en vivo

Hoy viernes 4 de septiembre se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, dirección a la Ciudad de México (CDMX) derivado de un choque múltiple en el que se vieron involucrados un tráiler y vehículos privados.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) alertó a los conductores que el accidente ocurrió en el kilómetro 152 y actualmente se registra una larga fila de vehículos por la operación de servicios de emergencia y las labores de limpieza.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 152, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión y vehiculos particulares. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.



Consulta la ubicación… — CAPUFE (@CAPUFE) September 4, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué otros tramos de la México-Querétaro están cerradas?

En la misma autopista, solo que en dirección a Querétaro, hay cierre de circulación a la altura del kilómetro 118, por un choque de costado y salida del camino de un tracto camión.

¿En qué carreteras hay bloqueos y accidentes?

Autopista Guadalajara-Colima

Reportan cierre parcial de circulación en la autopista Guadalajara-Colima, cerca del kilómetro 41, dirección a Guadalajara por maniobras para retirar un tráiler accidentado

Autopista Querétaro-Irapuato

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 37, dirección Irapuato, después de que un camión de carga se saliera del camino.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.