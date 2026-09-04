Choque múltiple en la México-Querétaro provoca cierre de circulación hoy; carreteras en vivo

Hoy viernes 4 de septiembre se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, dirección a la Ciudad de México (CDMX) derivado de un choque múltiple en el que se vieron involucrados un tráiler y vehículos privados.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) alertó a los conductores que el accidente ocurrió en el kilómetro 152 y actualmente se registra una larga fila de vehículos por la operación de servicios de emergencia y las labores de limpieza.
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¿Qué otros tramos de la México-Querétaro están cerradas?
En la misma autopista, solo que en dirección a Querétaro, hay cierre de circulación a la altura del kilómetro 118, por un choque de costado y salida del camino de un tracto camión.
¿En qué carreteras hay bloqueos y accidentes?
Autopista Guadalajara-Colima
Reportan cierre parcial de circulación en la autopista Guadalajara-Colima, cerca del kilómetro 41, dirección a Guadalajara por maniobras para retirar un tráiler accidentado
Autopista Querétaro-Irapuato
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 37, dirección Irapuato, después de que un camión de carga se saliera del camino.
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