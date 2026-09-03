Qué hacer si te llaman de “soporte técnico de Microsoft”: guía para no caer en la estafa

Las estafas de soporte técnico son un problema en todo el sector, advierte Microsoft. En estos fraudes, los delincuentes usan tácticas de miedo para convencer a los usuarios de pagar por un supuesto soporte técnico que en realidad no necesitan, con la excusa de corregir problemas de dispositivo o software que no existen.

Según la compañía, cualquier comunicación con Microsoft debe partir del propio usuario. La empresa no envía correos ni realiza llamadas sin que se las pidan, ni para solicitar información personal o financiera, ni para ofrecer una reparación del equipo. Tampoco pide pagos por soporte técnico en criptomonedas ni en tarjetas de regalo, y sus mensajes de error reales jamás incluyen un número de teléfono para llamar, insiste.

Frente a una llamada no solicitada de alguien que se presenta como soporte técnico de Microsoft, la recomendación de la compañía es colgar.

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¿Qué tener en cuenta para no caer en la estafa de soporte técnico?

Microsoft recomienda algunas prácticas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraude:

No llamar a ningún número que aparezca en una ventana emergente de error.

Descargar software únicamente desde sitios web oficiales o la Microsoft Store.

o la Microsoft Store. Evitar fuentes de terceros, que pueden modificar el software para incluir malware sin que se note.

Usar Microsoft Edge como navegador, ya que bloquea sitios de estafa conocidos y puede frenar las ventanas emergentes que usan estos ataques.

Desconfiar de cualquier pedido de instalar una aplicación de acceso remoto durante una llamada no solicitada.

¿Qué hacer si ya se le dio acceso o información?

Cuando el contacto con los estafadores ya avanzó, Microsoft sugiere en primer lugar desinstalar cualquier aplicación que hayan pedido instalar y evaluar si conviene restablecer el dispositivo a su estado de fábrica. Después, realizar un examen completo con el antivirus del sistema para eliminar posible malware y aplicar todas las actualizaciones de seguridad pendientes.

También es recomendable cambiar las contraseñas afectadas. Si hubo un pago de por medio, el siguiente paso es contactar al proveedor de la tarjeta de crédito para impugnar el cargo y pedir el reemplazo de la tarjeta.

Por último, Microsoft pide reportar cualquier intento de este tipo en www.microsoft.com/reportascam, o notificar sitios web sospechosos directamente desde el navegador.

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