¿Qué le pasa a Luis Miguel? Michelle Salas habla por fin sobre la salud de “El Sol”

Después de semanas en las que los rumores sobre la salud de Luis Miguel volvieron a poner al cantante en el centro de la conversación, finalmente fue su hija, Michelle Salas, quien habló ante los medios y dio una actualización sobre cómo se encuentra actualmente.

La modelo fue abordada en Monterrey, donde asistió a un evento de una reconocida marca de joyería; ahí, los reporteros aprovecharon para preguntarle directamente por su papá y por las versiones que habían circulado durante los últimos meses, ¿está enfermo de gravedad? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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¿Cómo está Luis Miguel de salud?

Michelle Salas fue contundente al responder sobre el estado de salud de su padre; aseguró que todo está muy bien y que el cantante se encuentra descansando, así que, nuestra alma ya puede descansar en paz.

“Está súper bien, descansando a gusto”, comentó la también empresaria, quien además agregó una frase que llamó especialmente la atención: “Alistándose para lo que viene”.

Con estas declaraciones, Michelle buscó poner fin a las versiones que durante el verano generaron preocupación entre los seguidores de “El Sol de México”.

¿Michelle Salas está embarazada?

Pero la conversación no terminó con la salud de Luis Miguel, no, ya que Michelle también fue cuestionada sobre la posibilidad de convertirse próximamente en mamá, una pregunta que provocó todavía más especulación alrededor de la familia.

De acuerdo con reportes difundidos este jueves, su respuesta fue “pronto”, lo que abrió la puerta a que sus seguidores comenzaran a preguntarse si Luis Miguel podría convertirse en abuelo en un futuro cercano.

Por ahora, Michelle no ha confirmado que esté embarazada ni ha anunciado oficialmente que vaya a convertirse en madre, por lo que cualquier versión sobre un posible nieto de Luis Miguel debe tomarse únicamente como especulación.

Es frase de “alistándose para lo que viene” nos dejó a todos con la ceja levantada. ¿Nuevo proyecto, regreso a los escenarios o alguna sorpresa familiar? Luis Miguel no ha dicho nada… y mientras tanto, el misterio sigue cantando más fuerte que “Ahora te puedes marchar”.

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