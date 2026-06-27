Samsung lanza refrigerador que se abre solo al acercarte: precio y dónde comprarlo en México

Samsung México lanzó oficialmente la nueva línea de refrigeradores Bespoke AI con tecnología AutoView, los primeros del catálogo Samsung en incorporar un sensor de proximidad inteligente que enciende la iluminación interior automáticamente al detectar la cercanía del usuario sin necesidad de tocar ni abrir la puerta. La línea fue presentada mediante un comunicado oficial de Samsung Newsroom México y representa la actualización más significativa del catálogo Bespoke AI de electrodomésticos Samsung en el mercado mexicano durante 2026.

Los nuevos refrigeradores se fabrican en la planta de Querétaro de Samsung para abastecer mercados nacionales e internacionales —incluyendo Estados Unidos, Panamá, Colombia y Chile— y están disponibles para compra en línea desde Samsung.com.mx con financiamiento hasta 24 meses sin intereses con PayPal Banamex y Mercado Pago BBVA.

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Según declaraciones oficiales de Mauricio Aymes, director de la división de Digital Appliances de Samsung México, recogidas en el comunicado oficial, la nueva línea representa “una actualización tecnológica significativa en la ingeniería de electrodomésticos Samsung, al proporcionar un rendimiento de enfriamiento avanzado y funciones que simplifican la vida diaria”.

Cómo funciona la tecnología AutoView de Samsung que se activa al acercarse

La tecnología AutoView es el diferenciador principal de la nueva línea RF80H frente al resto del catálogo Bespoke AI Samsung. Se trata de una puerta de cristal equipada con un sensor de proximidad que detecta automáticamente cuando una persona se acerca al refrigerador y enciende gradualmente la iluminación de bienvenida interior, volviendo la ventana transparente para que el usuario pueda ver el interior del refrigerador sin necesidad de abrir la puerta. La función está pensada para reducir las veces que el usuario abre y cierra la puerta del refrigerador, lo que ayuda a mantener temperaturas de enfriamiento estables y reduce el consumo energético del equipo.

La distancia para activar la iluminación de bienvenida puede personalizarse desde la pantalla interna o desde la app SmartThings según preferencia del usuario, con cuatro opciones disponibles: muy cercana, cercana, intermedia (configuración predeterminada) y lejana. La luz se apaga automáticamente un segundo después de que la persona se retira del área de detección o abre la puerta del congelador, optimizando el consumo eléctrico del refrigerador.

Qué innovaciones trae la línea RF80H Bespoke AI con AutoView

Más allá de la tecnología AutoView, la nueva línea RF80H redefine el papel del refrigerador en el hogar mexicano a través de cuatro pilares de innovación confirmados por Samsung en el comunicado oficial. Estas son las características principales del modelo premium RF80H30JDTEM de 29 pies cúbicos —disponible en Samsung.com.mx—:

Tecnología AutoView: puerta de cristal con sensor de proximidad que enciende automáticamente la iluminación interior al acercarse para visualizar el contenido sin abrir la puerta.

puerta de cristal con sensor de proximidad que enciende automáticamente la iluminación interior al acercarse para visualizar el contenido sin abrir la puerta. Diseño Zero Clearance Fit: los refrigeradores RF80H requieren solo 4 mm de espacio lateral para su instalación en cocinas modernas. El diseño especializado de la bisagra permite que las puertas se abran hasta 108 grados incluso cuando el refrigerador está instalado al ras de paredes o gabinetes adyacentes.

los refrigeradores RF80H requieren solo para su instalación en cocinas modernas. El diseño especializado de la bisagra permite que las puertas se abran hasta incluso cuando el refrigerador está instalado al ras de paredes o gabinetes adyacentes. Solución avanzada de hasta cuatro tipos de hielos: la línea ofrece una fábrica de hielo dual directamente en la puerta capaz de producir hielo esferoidal de fusión lenta o hielo triturado para enfriamiento rápido de bebidas. El congelador cuenta adicionalmente con una fábrica de hielo capaz de producir Hielos en Esfera o los innovadores Hielos de media esfera que mantienen las bebidas frías por más tiempo.

la línea ofrece una fábrica de hielo dual directamente en la puerta capaz de producir o para enfriamiento rápido de bebidas. El congelador cuenta adicionalmente con una fábrica de hielo capaz de producir o los innovadores que mantienen las bebidas frías por más tiempo. Dispensador de agua más alto: la nueva altura de 27 cm en el dispensador de agua permite llenar termos de 1 litro o jarras de agua de gran capacidad sin necesidad de retirarlos del refrigerador.

la nueva altura de permite llenar termos de 1 litro o jarras de agua de gran capacidad sin necesidad de retirarlos del refrigerador. Capacidad total neta: 29 pies cúbicos ( 836 litros ) con 589 litros en el refrigerador y 247 litros en el congelador.

29 pies cúbicos ( ) con 589 litros en el refrigerador y 247 litros en el congelador. Tecnología SpaceMax: paredes más delgadas para mayor capacidad interna sin aumentar las dimensiones externas del refrigerador.

paredes más delgadas para mayor capacidad interna sin aumentar las dimensiones externas del refrigerador. Sistema All-Around Cooling: flujo de aire frío que circula uniformemente para mantener temperatura constante de esquina a esquina en todas las áreas de almacenamiento.

flujo de aire frío que circula uniformemente para mantener temperatura constante de esquina a esquina en todas las áreas de almacenamiento. Compresor AI Inverter Compressor: ajusta automáticamente la velocidad según la demanda de enfriamiento para mayor eficiencia energética, con garantía Samsung de 10 años para el compresor (a partir del 01/04/2026).

ajusta automáticamente la velocidad según la demanda de enfriamiento para mayor eficiencia energética, con para el compresor (a partir del 01/04/2026). AI Energy Mode: reduce el consumo energético hasta 15% mediante optimización inteligente del compresor y ciclos de descongelación según los patrones de uso del hogar.

reduce el consumo energético hasta mediante optimización inteligente del compresor y ciclos de descongelación según los patrones de uso del hogar. WiFi integrado y SmartThings: permite monitorear el rendimiento, ajustar temperatura, recibir alertas de puerta abierta y diagnosticar problemas remotamente desde la app SmartThings (disponible en Android e iOS).

permite monitorear el rendimiento, ajustar temperatura, recibir alertas de puerta abierta y diagnosticar problemas remotamente desde la app SmartThings (disponible en Android e iOS). Home Remote Management (HRM): sistema de diagnóstico proactivo que detecta problemas antes de que ocurran, ofrece consejos de uso y permite resolver problemas a distancia para evitar visitas del servicio técnico.

sistema de que detecta problemas antes de que ocurran, ofrece consejos de uso y permite resolver problemas a distancia para evitar visitas del servicio técnico. Filtro de agua interno con certificación NSF: elimina microplásticos, virus y otros contaminantes según las normas NSF/ANSI 42, 53, 401 y NSF/ANSI/CAN 372. Capacidad de purificación de 1,136 litros y vida útil de 6 meses.

elimina microplásticos, virus y otros contaminantes según las normas NSF/ANSI 42, 53, 401 y NSF/ANSI/CAN 372. Capacidad de purificación de 1,136 litros y vida útil de 6 meses. Cumple los requisitos de la ADA: pantalla a altura cómoda para todas las personas, incluidas aquellas con movilidad limitada, conforme a las normas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

pantalla a altura cómoda para todas las personas, incluidas aquellas con movilidad limitada, conforme a las normas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Estante deslizable: se desplaza hacia atrás para crear espacio flexible para botellas altas (hasta 453 mm de alto y 358 mm de ancho), recipientes grandes y artículos voluminosos.

se desplaza hacia atrás para crear espacio flexible para botellas altas (hasta 453 mm de alto y 358 mm de ancho), recipientes grandes y artículos voluminosos. Refrigerante: R-600a (ecológico, bajo impacto ambiental).

R-600a (ecológico, bajo impacto ambiental). Color: Silver (también disponible en Black como modelo RF80H30CDTEM).

Silver (también disponible en Black como modelo RF80H30CDTEM). Dimensiones: 912 x 1783 x 863 mm (Ancho x Alto x Profundidad).

912 x 1783 x 863 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Peso: 144 kg.

144 kg. Consumo energético: 689 kWh/año.

Dónde comprarlo y precio en México

La nueva línea Samsung Bespoke AI con AutoView está disponible en Samsung.com.mx con financiamiento de hasta 24 meses sin intereses con tarjetas PayPal Banamex y Mercado Pago BBVA. El sitio oficial Samsung ofrece adicionalmente Samsung Rewards (hasta 5% de reembolso en puntos), Samsung Care+ (garantía extendida y soporte técnico certificado), instalación gratis en productos seleccionados y la opción Select AI para mantenimiento preventivo del equipo. Los modelos confirmados disponibles son el RF80H30JDTEM en color Silver y el RF80H30CDTEM en color Black, ambos con capacidad de 29 pies cúbicos, además de una versión adicional de 30 pies cúbicos con dispensador interno y externo.

Samsung ya tiene la preventa activa por medio de su tienda oficial con precios oficiales:

Bespoke AI con AutoView y dispensador - 41,999 pesos

Bespoke AI con AutoView - 31,499 pesos

Los precios oficiales pueden variar según promociones vigentes en Samsung.com.mx. Para conocer el precio actualizado y la disponibilidad específica del modelo conviene consultar directamente el catálogo oficial o llamar al servicio al cliente Samsung México.

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