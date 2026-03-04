Suena raro, pero la Profeco lo ha confirmado: esta es la verdadera razón por la que nunca debes guardar el chocolate en el refrigerador

Guardar el chocolate en el refrigerador parece una solución lógica cuando hace calor, pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que esta práctica puede afectar su calidad. Aunque muchas personas lo hacen para evitar que se derrita, el frío no es el mejor aliado para conservar su sabor ni su textura.

La recomendación oficial apunta a otra forma de almacenamiento que ayuda a mantenerlo en buen estado por más tiempo.

Por qué el refrigerador cambia el chocolate

De acuerdo con la Profeco, el principal problema de meter el chocolate al refrigerador es la humedad. Este entorno altera sus propiedades y puede modificar tanto la textura como el sabor.

Cuando el chocolate pasa por cambios bruscos de temperatura, ocurre un proceso físico que afecta su superficie. Puede aparecer una capa blanquecina que da la impresión de que el producto está viejo o en mal estado, aunque en realidad no siempre significa que sea peligroso consumirlo. Sin embargo, sí impacta la experiencia al comerlo.

Además, el frío puede alterar su consistencia original, volviéndolo menos agradable al paladar.

Cómo conservarlo correctamente en casa según la Profeco

La recomendación oficial es mantener el chocolate en su empaque original, bien cerrado, dentro de un espacio fresco y seco, lejos de la luz directa y de fuentes de calor.

Para una mejor conservación, se aconseja:



Guardarlo a una temperatura ideal entre 15 y 18 °C.

Evitar zonas húmedas como la cocina cerca de la estufa.

Colocarlo dentro de un recipiente hermético si el clima es muy caluroso, para protegerlo de la humedad.

