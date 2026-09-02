Rescatan a perrito atrapado en una reja en Tlalpan | VIDEO

Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA)de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron a un perrito atrapado en una estructura metálica en un hogar de la alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron en la colonia Pedregal de San Nicolás en donde el lomito se encontraba atascado entre los barrotes del domicilio ubicado en Tlalpan.

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¿Qué ocurrió con el perrito atrapado en Tlalpan?

Oficiales fueron avisados sobre un canino de color blanco, pelo largo y talla mediana, del cual su cabeza estaba atorada en una reja metálica.

El lomito no tenía la posibilidad de moverse ni de salir de la estructura dentro de la casa localizada en la avenida Tetiz.

Los miembros de la BVA fueron informados por la dueña del domicilio que el perrito no era de ella.

Según informó la dueña de la casa, el perrito estaba huyendo del ataque de otro can quien lo agredió en la vía pública y al momento de escapar, se atoró en la reja.

Así fue el rescate del lomito atrapado en Tlalpan

Ya en el domicilio, los brigadistas iniciaron las maniobras de rescate utilizando pinzas para poder liberar al lomito con todas las precauciones.

Con varios movimientos y priorizando la salud del perrito, los miembros de la BVA lograron liberar al animalito sin causarle heridas.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | Policías de la Brigada de Vigilancia Animal (#BVA) de la #SSC, rescataron a un perrito que quedó atrapado en una estructura metálica de un domicilio ubicado en la colonia #PedregalDeSanNicolás, en la alcaldía @TlalpanAl.



Los hechos ocurrieron… pic.twitter.com/S6WvJzC7sM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 1, 2026

¿Qué pasó con el perrito tras su rescate?

Luego del rescate, el lomito recibió agua y alimento; para posteriormente ser llevado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

Ya en el recinto, médicos veterinarios zootecnistas le dieron atención y se mantendrá en observación tras los cuidados recibidos.

La SSC le recordó a la población que los animales son seres que requieren ser cuidados y recibir amor y tiempo. Además de no lastimarlos y darles el cariño como merecen.

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