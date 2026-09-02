Walmart remata el iPhone 17 ProMax de 256GB con 30% de descuento

¿Estás buscando cambiar de celular? Walmart puso en oferta uno de los equipos más recientes de la marca Apple. Actualmente la cadena remata el iPhone 17 ProMax de 256GB de almacenamiento en color plata.

El Apple iPhone 17 Pro Max cuenta con opiniones muy favorables por su gran autonomía, su potente chip A19 Pro y una pantalla sobresaliente, aunque genera debate por su peso y los pocos cambios drásticos frente a la generación anterior.

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iPhone 17 ProMax precio

El equipo, cuyo sistema operativo es iOS, se remata por $25,998 pesos, cuando costaba $36,799, lo que permite un ahorro de $10,801 pesos.

iPhone 17 ProMax características

El iPhone 17 Pro Max ofrece una pantalla OLED de 6.9 pulgadas, chip A19 Pro con cámara de vapor y 12 GB de RAM.

Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas con resolución de 2868 x 1320 pixeles a 460 ppi y tecnología ProMotion de 120 Hz.

Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas con resolución de 2868 x 1320 pixeles a 460 ppi y tecnología ProMotion de 120 Hz. Cámaras Traseras: Sistema de tres cámaras de 48 MP (principal Fusion, ultra gran angular y teleobjetivo con zoom óptico de alta calidad).

Sistema de tres cámaras de 48 MP (principal Fusion, ultra gran angular y teleobjetivo con zoom óptico de alta calidad). Cámara Frontal: Center Stage de 18 MP.

Center Stage de 18 MP. Batería y Carga: Autonomía superior mejorada, con soporte para carga rápida e inalámbrica.

Autonomía superior mejorada, con soporte para carga rápida e inalámbrica. Conectividad: USB-C, 5G y diseño exclusivo eSIM para ciertos mercados como México y Estados Unidos.

USB-C, 5G y diseño exclusivo eSIM para ciertos mercados como México y Estados Unidos. Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo (hasta 6 metros por 30 minutos).

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