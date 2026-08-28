Bodega Aurrera remata lavadora Whirlpool 20 kg carga superior con ahorro de $3,400: trae agitador doble acción y 8 ciclos automáticos

Bodega Aurrera tiene en rebaja la lavadora Whirlpool de 20 kilos con agitador Double Action, El electrodoméstico cuesta ahora $8,790 pesos y puede pagarse hasta en 24 meses sin intereses, sin cargo adicional.

El equipo cuenta con 8 ciclos automáticos, 4 ciclos manuales, canasta de acero inoxidable y tapa de vidrio templado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la lavadora Whirlpool en Bodega Aurrera y cómo pagarla?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, la lavadora bajó de $12,190 a $8,790 pesos, un ahorro de $3,400 en total. La tiendaofrece diversos esquemas de meses sin intereses, lo que permite adquirir la lavadora con pago en diferido; las opciones disponibles con diversas tarjetas participantes son:

3 meses de $2,930

6 meses de $1,465

9 meses de $976.67

12 meses de $732.50

18 meses de $488.33

20 meses de $439.50 , exclusivo de BBVA

, exclusivo de BBVA 24 meses de $366.25, también exclusivo de BBVA

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $8,790, sin cargo adicional por diferir el pago.

Medidas de la lavadora Whirlpool con rebaja en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta lavadora Whirlpool de 20 kilos a la venta en Bodega Aurrera?

Con capacidad de 20 kilos, la lavadora Whirlpool disponible en Bodega Aurrera es un modelo pensado para familias numerosas o para quien lava cargas grandes, como cobijas o edredones. Es de carga superior y funciona con agitador Double Action.

En cuanto a programas, ofrece 8 ciclos automáticos Xpert Cycle, que permiten elegir el lavado según el tipo de ropa, y 4 ciclos manuales, pensados para ajustarlo según el nivel de suciedad. También cuenta con 2 depósitos automáticos separados para jabón y suavizante, de modo que no hay que estar pendiente de agregarlos durante el ciclo.

La canasta es 100% de acero inoxidable, un material más resistente y duradero que el plástico, y la tapa es de vidrio templado, lo que permite ver el proceso de lavado. Además, tiene un indicador LED que muestra en qué etapa del ciclo está.

Funciona con 120 volts y está disponible en color blanco.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.