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Liverpool remata la pantalla Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas con más de $6,000 pesos de descuento y hasta 13 meses sin intereses

La pantalla Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas bajó de precio en Liverpool. La tienda también ofrece diversas opciones de pago en diferido.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Liverpool tiene en rebaja la pantalla Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas con resolución 4K a $10,999.10 pesos pagando de contado, un ahorro de más de $6,100. Se trata de un equipo modelo 2026 con sistema Tizen, acceso a Netflix, YouTube y los canales gratuitos de Samsung TV Plus.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 65 pulgadas en Liverpool y cómo pagarla?

La pantalla Samsung de 65 pulgadas bajó de su precio original de $17,141 en Liverpool y ahora se consigue a $10,999.10 pesos en un solo pago (con 30% de descuento).

La tienda ofrece también opciones de pago en diferido con diversos descuentos según la selección. Con tarjetas Liverpool las alternativas son:

  • 3 MSI de $3,928.25 (total: $11,784.75, con un descuento del 25% sobre el precio original)
  • 6 MSI de $1,964.12 (total: $11,784.75, descuento del 25%)
  • 9 MSI de $1,309.42 (total: $11,784.75, descuento del 25%)
  • 13 MSI de $966.95 (total: $12,570.40, con un descuento del 20% sobre el valor original)

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, la alternativa es de 6 MSI de $1,964.12, lo que suma un total de $11,784.75, aplicando un descuento del 25% sobre el precio inicial de la pantalla.

La compra incluye envío gratis a todo el país.

La pantalla Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas está en rebaja en Liverpool con hasta 30 MSI. (Liverpool)

¿Qué características tiene esta pantalla Samsung de 65 pulgadas a la venta en Liverpool?

El equipo de Samsung a la venta en Liverpool es una pantalla Crystal UHD de 65 pulgadas. Según la descripción del producto, el televisor cuenta con escalado 4K, una función que “mejora resolución, nitidez y detalle” del contenido que no viene en esa calidad, y con el Dynamic Sound Pack, que busca un sonido “más envolvente y equilibrado”. También integra el asistente Bixby con Vision AI Companion, que ofrece respuestas visuales en video e imagen. Además, su plataforma “integra procesamiento inteligente de imagen, sonido y contenido para optimizar la experiencia en pantalla grande”.

Un punto a favor si buscas no gastar en suscripciones: incluye acceso gratuito a los canales de Samsung TV Plus, con noticias, deportes, películas, música y contenido infantil. Asimismo, el modelo trae acceso a servicios de streaming como Netflix y YouTube.

En conectividad, tiene tres entradas HDMI (suficientes para una consola, una barra de sonido y un decodificador al mismo tiempo), un puerto USB, WiFi, Ethernet y Bluetooth. Permite compartir contenido desde celular, tablet o computadora, y cuenta con entrada de antena para señal abierta y salida HDMI ARC para conectar audio externo.

La base mide 100.46 cm de ancho y 22.2 cm de profundidad, medidas a considerar antes de definir el espacio donde se colocará.

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