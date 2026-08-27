Liverpool remata la pantalla Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas con más de $6,000 pesos de descuento y hasta 13 meses sin intereses

Liverpool tiene en rebaja la pantalla Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas con resolución 4K a $10,999.10 pesos pagando de contado, un ahorro de más de $6,100. Se trata de un equipo modelo 2026 con sistema Tizen, acceso a Netflix, YouTube y los canales gratuitos de Samsung TV Plus.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 65 pulgadas en Liverpool y cómo pagarla?

La pantalla Samsung de 65 pulgadas bajó de su precio original de $17,141 en Liverpool y ahora se consigue a $10,999.10 pesos en un solo pago (con 30% de descuento).

La tienda ofrece también opciones de pago en diferido con diversos descuentos según la selección. Con tarjetas Liverpool las alternativas son:

3 MSI de $3,928.25 (total: $11,784.75, con un descuento del 25% sobre el precio original)

(total: $11,784.75, con un descuento del 25% sobre el precio original) 6 MSI de $1,964.12 (total: $11,784.75, descuento del 25%)

(total: $11,784.75, descuento del 25%) 9 MSI de $1,309.42 (total: $11,784.75, descuento del 25%)

(total: $11,784.75, descuento del 25%) 13 MSI de $966.95 (total: $12,570.40, con un descuento del 20% sobre el valor original)

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, la alternativa es de 6 MSI de $1,964.12, lo que suma un total de $11,784.75, aplicando un descuento del 25% sobre el precio inicial de la pantalla.

La compra incluye envío gratis a todo el país.

La pantalla Samsung Crystal UHD de 65 pulgadas está en rebaja en Liverpool con hasta 30 MSI. (Liverpool)

¿Qué características tiene esta pantalla Samsung de 65 pulgadas a la venta en Liverpool?

El equipo de Samsung a la venta en Liverpool es una pantalla Crystal UHD de 65 pulgadas. Según la descripción del producto, el televisor cuenta con escalado 4K, una función que “mejora resolución, nitidez y detalle” del contenido que no viene en esa calidad, y con el Dynamic Sound Pack, que busca un sonido “más envolvente y equilibrado”. También integra el asistente Bixby con Vision AI Companion, que ofrece respuestas visuales en video e imagen. Además, su plataforma “integra procesamiento inteligente de imagen, sonido y contenido para optimizar la experiencia en pantalla grande”.

Un punto a favor si buscas no gastar en suscripciones: incluye acceso gratuito a los canales de Samsung TV Plus, con noticias, deportes, películas, música y contenido infantil. Asimismo, el modelo trae acceso a servicios de streaming como Netflix y YouTube.

En conectividad, tiene tres entradas HDMI (suficientes para una consola, una barra de sonido y un decodificador al mismo tiempo), un puerto USB, WiFi, Ethernet y Bluetooth. Permite compartir contenido desde celular, tablet o computadora, y cuenta con entrada de antena para señal abierta y salida HDMI ARC para conectar audio externo.

La base mide 100.46 cm de ancho y 22.2 cm de profundidad, medidas a considerar antes de definir el espacio donde se colocará.

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