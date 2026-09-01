Liverpool desploma colchón matrimonial Emma Hybrid Diamond con 11,000 pesos de descuento

Renovar el colchón matrimonial es una de las decisiones de compra que la mayoría de las familias mexicanas posponen durante años, pese a que expertos en descanso recomiendan cambiarlo cada 8 a 10 años para preservar la calidad del sueño y evitar problemas de espalda acumulados. Liverpool lanzó una oferta importante para hogares que buscan un colchón premium europeo con formato en caja: el Emma Sleep Hybrid Diamond matrimonial con sistema híbrido de resortes ensacados.

El colchón pasó de $22,049 a $14,331 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $7,717 pesos, equivalente al 35 por ciento sobre el precio original de catálogo. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 15 meses acumula un recargo aproximado de $2,205 pesos respecto al precio de contado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sistema híbrido de resortes ensacados con independencia de lecho

El diseño del Emma Hybrid Diamond integra resortes ensacados individualmente en el núcleo del colchón, característica premium que asegura que el movimiento de una persona durante la noche no se transfiera al lado de la pareja. Esta independencia de lecho resulta especialmente valiosa para matrimonios donde uno de los integrantes tiene sueño ligero, se despierta con facilidad por movimientos ajenos o simplemente valora un descanso sin interrupciones causadas por el compañero de cama.

Colchon Emma Sleep en Liverpool (Liverpool)

Los resortes ensacados se combinan con capas de espuma Diamond Degree, tecnología patentada Emma Sleep que utiliza espuma viscoelástica de alta densidad adaptada a la geometría corporal para reducir puntos de presión en hombros, cadera y espalda baja durante el descanso prolongado.

La capa superior del colchón utiliza Airgocell, espuma transpirable exclusiva Emma que facilita la circulación del aire durante toda la noche, evitando la acumulación de humedad y calor corporal característica de espumas convencionales cerradas. Esta característica resulta especialmente útil durante los meses de calor mexicano donde otros colchones tienden a generar exceso de temperatura.

La funda superior es removible y lavable a máquina, con propiedades antimicrobianas e hipoalergénicas que resultan ideales para audiencia con alergias respiratorias, ácaros del polvo o piel sensible.

Entre sus características destacan:

Tamaño matrimonial (Queen Size según variante)

(Queen Size según variante) Marca Emma Sleep (fabricante alemán premium)

(fabricante alemán premium) Modelo Hybrid Diamond con tecnología patentada

con tecnología patentada Resortes ensacados individualmente para independencia de lecho

individualmente para independencia de lecho Capa superior de espuma Airgocell transpirable

transpirable Capa intermedia de espuma Diamond Degree viscoelástica

viscoelástica Base de espuma HRX de alta densidad

Funda removible lavable a máquina

lavable a máquina Antimicrobiana + hipoalergénica

Firmeza media-firme balanceada

balanceada Altura aproximada de 25 centímetros

Certificación OEKO-TEX Standard 100

100 noches de prueba gratis política oficial Emma

política oficial Emma Formato enrollado en caja para envío eficiente

Garantía oficial Emma Sleep México

El colchón cuenta con garantía oficial Emma Sleep México de 10 años cubriendo defectos de fabricación en el sistema de resortes ensacados, capas de espuma, estructura interior, funda removible y accesorios originales incluidos en el empaque. Adicionalmente, Emma Sleep ofrece la política oficial de 100 noches de prueba gratis con la que audiencia que no se adapte al colchón durante ese período puede solicitar devolución completa según los términos vigentes del fabricante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.