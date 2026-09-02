Te llaman de soporte técnico de Microsoft: la estafa que empieza pidiéndote instalar un programa

Las estafas de soporte técnico son un problema que se ha hecho habitual, advierte Microsoft. En estos fraudes, los estafadores usan tácticas de miedo para convencer a los usuarios de pagar por servicios de soporte técnico que no necesitan, con la excusa de solucionar fallas de dispositivo o software que en realidad no existen.

Según explica la compañía, los estafadores pueden llamar directamente al teléfono de la víctima haciéndose pasar por representantes de una empresa de tecnología. Para sonar más creíbles, incluso pueden falsificar el identificador de llamadas, de modo que en la pantalla aparezca un número de soporte legítimo de una compañía de confianza.

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¿Por qué te piden instalar un programa en la estafa de soporte técnico?

Una vez que logran contacto, los estafadores suelen pedir que se instale una aplicación que les da acceso remoto al dispositivo. Con ese acceso, los ciberdelincuentes pueden mostrar mensajes o procesos normales del sistema como si fueran señales de un problema real, para reforzar el engaño.

Microsoft advierte que en algunos casos el objetivo de los estafadores es cobrar por una solución que en realidad no es necesaria. En otras ocasiones, buscan robar información personal o financiera: si la víctima permite el acceso remoto, pueden instalar malware, ransomware u otros programas no deseados capaces de robar datos o dañar el dispositivo.

La compañía también advierte sobre los mensajes de error falsos que aparecen al visitar ciertos sitios web, con números de soporte técnico y navegadores bloqueados en pantalla completa mediante ventanas emergentes que no se cierran. Según Microsoft, los mensajes de error y advertencia reales de la compañía nunca incluyen números de teléfono.

¿Cómo protegerse de la estafa de soporte técnico?

Ante esta situación, Microsoft recuerda que nunca envía correos ni realiza llamadas no solicitadas para pedir información personal o financiera, ni para ofrecer soporte técnico: cualquier contacto con la compañía debe iniciarlo el propio usuario. La empresa también aclara que jamás pide pagos por soporte técnico en criptomonedas ni en tarjetas de regalo, y recomienda no llamar a ningún número de teléfono que aparezca en una ventana emergente.

Quien haya llegado a instalar una aplicación pedida por estafadores debe desinstalarla, ejecutar un examen completo con su antivirus, cambiar sus contraseñas y aplicar todas las actualizaciones de seguridad disponibles. Si se realizaron pagos, Microsoft aconseja contactar al banco o proveedor de la tarjeta de crédito para impugnar los cargos.

Finalmente, la compañía sugiere reportar este tipo de estafas en www.microsoft.com/reportascam.

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