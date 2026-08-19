Liverpool remata centro de lavado Samsung 11.5 kg lavadora + 7 kg secadora con 13 ciclos de lavado por menos de 15,000 pesos y hasta 6 MSI

Cambiar de lavadora tradicional a un centro de lavado con secadora integrada suele ser una de las decisiones de compra que más se piensan en el hogar. Para eso, Liverpool tiene en gran remate el centro de lavado Samsung eléctrico con capacidad de lavado de 11.5 kilogramos y capacidad de secado de 7 kilogramos modelo WD11T4046BX/AX en acabado acero inoxidable, un equipo Samsung con motor garantizado por 10 años y 13 ciclos de lavado programados.
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El equipo cotiza por 15,439 pesos, cuando su precio original marcaba 22,029 pesos. La rebaja son 6,590 pesos directos, equivalentes al 29.9 por ciento del catálogo Samsung México. Un ajuste considerablemente agresivo dentro del segmento centros de lavado del retail mexicano actual, considerando que las opciones equivalentes con motor garantizado 10 años del segmento premium rondan entre 18 mil y 25 mil pesos. Liverpool ofrece pago diferido a hasta 6 mensualidades sin intereses de 2,573.17 pesos, plan corto ideal para audiencia con capacidad de liquidación semestral.
Qué distingue a este centro de lavado Samsung dentro del segmento familiar
El Samsung WD11T4046BX/AX ocupa el escalón intermedio del catálogo centros de lavado Samsung, ubicándose por debajo de las variantes premium Bespoke con SmartThings integrado y por encima de las líneas económicas sin secadora integrada. La configuración específica del modelo apunta directamente a hogares de 4 a 6 integrantes con hábitos amplios de lavado semanal que valoran la comodidad del ciclo integrado lavado y secado sin necesidad de segundo electrodoméstico.
Estas son las características verificadas del Samsung WD11T4046BX/AX según ficha oficial Liverpool:
- Capacidad de lavado: 11.5 kilogramos (formato familiar amplio) + capacidad de secado: 7 kilogramos por ciclo.
- Motor con 10 años de garantía oficial Samsung (característica premium diferencial vs estándar 1-2 años del segmento).
- 13 ciclos de lavado programados: normal + ropa blanca + delicados + lana + lavado rápido + pesado + toallas + ropa de cama + planchado permanente + lavado ecológico + enjuague + centrifugado + desinfección + remojo + vapor.
- 4 ciclos de secado: normal + alto secado + planchado + delicados.
- Tecnología Sensor Dry que ajusta el tiempo de secado según nivel de humedad detectado.
- Tecnología de lavado con burbujas para penetración eficiente del detergente en la tela.
- Potencia del motor: 1,400 RPM con 7 velocidades de centrifugado ajustables.
- Panel de control con perillas y digital + indicador de tiempo restante + alarma de terminado del ciclo.
- Eficiencia energética Clase A (categoría superior del segmento) con consumo de 1,250 W.
- Consumo de agua eficiente: 32 litros por ciclo.
- Nivel de ruido moderado: 59 decibeles durante operación estándar.
- 4 niveles de ajuste de temperatura + control automático de temperatura + seguro para niños.
- Filtro atrapa pelusa integrado para mantenimiento sencillo.
- Tipo de tina de acero inoxidable + carga frontal + acabado acero elegante.
- Certificación Norma Oficial Mexicana confirmada.
Liverpool maneja envío directo con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles según código postal y coordinación previa dado el peso del equipo. Al recibir el equipo será necesario configurar la instalación completa antes del primer uso, verificar filtro atrapa pelusa y realizar el primer ciclo de lavado en vacío para calibrar el motor.
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