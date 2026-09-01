Liverpool remata mochilas Samsonite y Jansport con hasta 60% de descuento para el regreso a clases

En pleno regreso a clases 2026, las familias mexicanas evalúan la compra de mochilas nuevas para estudiantes de secundaria, preparatoria y universitarios que necesitan reemplazar la del ciclo escolar anterior. Liverpool lanzó una oferta importante con dos modelos de marcas reconocidas internacionalmente en distintos segmentos: Jansport SuperBreak escolar impermeable y Samsonite Reformation Hammer con portalaptop, ambos con descuentos que llegan hasta el 60 por ciento sobre el precio original.

Los dos modelos disponibles bajo esta campaña son:

Mochila Jansport SuperBreak Escolar Impermeable Unisex : pasó de $899 a $449.50 pesos , 50 por ciento de descuento con ahorro de $449.50

: pasó de , con ahorro de Mochila Samsonite Reformation Hammer con Portalaptop Unisex: pasó de $1,499 a $599.60 pesos, 60 por ciento de descuento con ahorro de $899.40

Ambos modelos combinan durabilidad, diseño ergonómico y respaldo de marca internacional reconocida en el segmento de mochilas escolares y para profesionistas.

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Mochila Jansport SuperBreak: la clásica escolar impermeable

La Jansport SuperBreak es uno de los modelos más reconocidos del catálogo de la marca estadounidense Jansport, referente mundial en mochilas escolares desde 1967. Su diseño clásico se ha mantenido prácticamente sin cambios durante décadas por su combinación de simplicidad, durabilidad y funcionalidad probada por generaciones de estudiantes.

Mochila escolar Jansport Superbreak en Liverpool (Liverpool)

La versión disponible en Liverpool integra tratamiento impermeable en el material exterior, característica útil para proteger los libros, cuadernos y dispositivos electrónicos durante los meses de lluvia mexicana. Es un modelo unisex apto para estudiantes de todas las edades del segmento escolar secundaria + preparatoria.

Entre sus características destacan:

Marca Jansport modelo SuperBreak

modelo Impermeable (tratamiento hidrofóbico)

(tratamiento hidrofóbico) Diseño unisex

1 compartimento principal amplio

amplio 1 compartimento frontal con organizador interior

con organizador interior Correas acolchonadas ergonómicas

ergonómicas Asa superior reforzada

reforzada Ideal para secundaria, preparatoria y universitarios

Capacidad aproximada de 25 litros

Mochila Samsonite Reformation Hammer: portalaptop unisex

La Samsonite Reformation Hammer pertenece al catálogo de la marca estadounidense Samsonite, líder mundial en equipaje y mochilas premium desde 1910. Esta variante específica está diseñada para audiencia con requerimientos de transporte diario de laptop de 15 a 17 pulgadas, integrando compartimento portalaptop acolchonado que protege el equipo durante el traslado cotidiano.

Mochila Samsonite con portalaptop en Liverpool (Liverpool)

Es un modelo unisex apto tanto para estudiantes universitarios como para profesionistas con necesidades de home office o trabajo híbrido. Su diseño moderno con múltiples compartimentos permite organizar cables, cargadores, libretas y accesorios personales durante el día.

Entre sus características destacan:

Marca Samsonite modelo Reformation Hammer

modelo Compartimento portalaptop acolchonado

acolchonado Compatible con laptops de 15 a 17 pulgadas

Diseño unisex

Múltiples compartimentos con organizador interior

con organizador interior Material poliéster resistente

resistente Correas ergonómicas ajustables

Ideal para universitarios y profesionistas

Estética moderna para uso académico y laboral

Garantía oficial Jansport y Samsonite México

Ambas mochilas cuentan con garantía oficial de fabricante cubriendo defectos de fabricación en costuras, cierres, correas y estructura interior según las políticas específicas de cada marca. La garantía Jansport es especialmente reconocida en el segmento por su cobertura extendida — la marca ofrece política de garantía limitada de por vida en Estados Unidos, aunque las condiciones específicas en México pueden variar según el distribuidor autorizado. La garantía Samsonite cubre defectos de fabricación durante un período estándar según la línea específica del producto.

Ambas marcas cuentan con centros de servicio autorizados en las principales ciudades mexicanas y líneas telefónicas de atención al cliente para gestión de garantías y consultas posteriores a la compra. Se recomienda conservar el comprobante de compra original durante todo el período de garantía para facilitar cualquier gestión.

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