Accidente en Chamapa-Lechería provoca caos: Más de diez horas de tráfico que alcanza la México-Querétaro

A más de diez horas del choque e incendio de un tráiler sobre la autopista Chamapa-Lechería, la circulación sigue severamente afectadas en la zona de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, con largas filas de vehículos en ambos sentidos.
¿Qué pasó en la Chamapa-Lechería? El accidente sucedió durante la madrugada de este martes 1 de septiembre de 2026, cuando la unidad de carga se accidentó mientras circulaba con dirección a Toluca; el tráiler se incendió, obligando a desplegar a equipos de emergencias para controlas el fuego y efectuar las labores de retiro.
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¿Cómo está el tráfico en la autopista Chamapa-Lechería?
La afectación vial permanece debido a que continúan los trabajos para retirar el vehículo siniestrado siguen en el lugar del accidente. Las filas de vehículo se han extendido por varios kilómetros y complican el tránsito en ambos sentidos de la autopista; la situación ta generó afectaciones en vialidades concetadas con esta importante vía del Valle de México.
¿Qué pasa en la México-Querérato? Uno de los puntos con mayor afectación es la autopista México-Querétaro, donde ya se reportan importantes concentraciones vehiculaes derivadas del congestionamiento por el accidente del tráiler en la autopista Chamapa-Lehcería.
¿Hay lesionados por el accidente en la autopista Chamapa-Lehcería?
Hasta el momento del cierre de esta nota, no se reportan personas lesionadas como consecuencia del choque y posterior incendio del tráiler que corculaba con dirección a Toluca sobre la autopista Chamapa-Lehcería.
Elementos de los servicios de emergencias y bomberos permanecen en la zona para el retiro de la unidad y que finalmente se libere por completo la circulación.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas que extremen precauciones, reduzcan la velocidad, además de que consideren rutas alternas, especialmente aquellos que tengas como destino a la ciudad de Toluca, la Ciudad de México o la zona norte del Valle de México.
Recuerda que si tienes que circular por la Chamapa-Lechería o la México-Querétaro, debes considerar salir con mucho más tiempo y anticipar retrasos importantes; mantén la calma.
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