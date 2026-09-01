Accidente en Chamapa-Lechería provoca caos: Más de diez horas de tráfico que alcanza la México-Querétaro

A más de diez horas del choque e incendio de un tráiler sobre la autopista Chamapa-Lechería, la circulación sigue severamente afectadas en la zona de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, con largas filas de vehículos en ambos sentidos.

¿Qué pasó en la Chamapa-Lechería? El accidente sucedió durante la madrugada de este martes 1 de septiembre de 2026, cuando la unidad de carga se accidentó mientras circulaba con dirección a Toluca; el tráiler se incendió, obligando a desplegar a equipos de emergencias para controlas el fuego y efectuar las labores de retiro.

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🚨#AlertaADN 🚛 Precaución en la autopista Chamapa-Lechería. Continúa el cierre parcial en el kilómetro 14 por la volcadura e incendio de un tractocamión-



⚠️ Toma previsiones si circulas por la zonahttps://t.co/bTaoW6Rg7u pic.twitter.com/oo8eJFIPaB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 1, 2026

¿Cómo está el tráfico en la autopista Chamapa-Lechería?

La afectación vial permanece debido a que continúan los trabajos para retirar el vehículo siniestrado siguen en el lugar del accidente. Las filas de vehículo se han extendido por varios kilómetros y complican el tránsito en ambos sentidos de la autopista; la situación ta generó afectaciones en vialidades concetadas con esta importante vía del Valle de México.

¡COLAPSO VIAL EN LA CHAMAPA-LECHERÍA! Más de 10 horas de caos por choque e incendio de tráiler



Un aparatoso accidente registrado en Atizapán de Zaragoza mantiene completamente paralizada la autopista Chamapa-Lechería con dirección a Toluca.



Tras el choque e incendio del… pic.twitter.com/zV40zmCOQi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 1, 2026

¿Qué pasa en la México-Querérato? Uno de los puntos con mayor afectación es la autopista México-Querétaro, donde ya se reportan importantes concentraciones vehiculaes derivadas del congestionamiento por el accidente del tráiler en la autopista Chamapa-Lehcería.

¿Hay lesionados por el accidente en la autopista Chamapa-Lehcería?

Hasta el momento del cierre de esta nota, no se reportan personas lesionadas como consecuencia del choque y posterior incendio del tráiler que corculaba con dirección a Toluca sobre la autopista Chamapa-Lehcería.

Elementos de los servicios de emergencias y bomberos permanecen en la zona para el retiro de la unidad y que finalmente se libere por completo la circulación.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas que extremen precauciones, reduzcan la velocidad, además de que consideren rutas alternas, especialmente aquellos que tengas como destino a la ciudad de Toluca, la Ciudad de México o la zona norte del Valle de México.

Recuerda que si tienes que circular por la Chamapa-Lechería o la México-Querétaro, debes considerar salir con mucho más tiempo y anticipar retrasos importantes; mantén la calma.

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