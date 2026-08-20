Liverpool remata lavadora doble tina Hisense 20 kg semiautomática carga superior con Wi-Fi a casi mitad de precio y hasta 9 MSI

Liverpool ha aplicado una de sus rebajas más fuertes de la temporada a una lavadora pensada para hogares donde se acumulan cargas grandes de ropa: la Hisense WSA2001P de 20 kg, semiautomática y de doble tina, que se oferta actualmente en $6,831.44 pesos.

De acuerdo con la ficha del producto, este equipo de Hisense tenía un costo original de $12,199 pesos, por lo que el descuento deja un ahorro de $5,367.56 pesos, equivalente al 44%. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagar hasta a 9 meses sin intereses de $813.27, aunque el monto y las tarjetas participantes deben revisarse antes de finalizar la compra.

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¿Qué ofrece la lavadora Hisense WSA2001P?

La Hisense WSA2001P tiene capacidad para 20 kilos de ropa, carga superior y un sistema de impulsor reversible que mueve las prendas en distintas direcciones durante el lavado.

Entre sus principales características se encuentran:

Capacidad de lavado: 20 kg

20 kg Dos velocidades de lavado

Centrifugado de hasta 1,200 RPM

Panel de control mediante perillas

Tina de propileno

Consumo de agua de 40 litros por ciclo

Garantía de un año

Además, su velocidad de centrifugado ayuda a retirar buena parte del agua de las prendas antes de tenderlas.

Esta lavadora cuenta con un consumo de agua de 40 litros por ciclo El equipo cuenta con dos velocidades de lavado y un centrifugado de hasta 1,200 RPM. (Liverpool)

¿Cómo funciona una lavadora de doble tina?

Al ser un modelo semiautomático de doble tina, después del lavado la ropa debe pasarse a la segunda tina para realizar el centrifugado. De esta manera, cada proceso se controla por separado mediante las perillas del equipo.

Por otra parte, también se menciona Wi-Fi en la ficha del producto, aunque no se especifica la forma de uso o de que manera se puede emplear.

¿Qué hay que revisar y cómo comprar la lavadora en Liverpool?

La lavadora está disponible en la tienda en línea de Liverpool. Para comprarla, basta con seleccionar la Hisense WSA2001P de 20 kg, ingresar el código postal, elegir la forma de pago y confirmar la dirección de entrega. Además, como se trata de una promoción, el precio, el financiamiento y las existencias pueden cambiar conforme avance la oferta.

Antes de pagar, conviene revisar:

Que se mantenga el precio de $6,831.44 pesos

La disponibilidad en la zona

La fecha estimada de entrega

Las tarjetas participantes en los hasta 9 meses sin intereses

Que el envío gratuito a domicilio siga disponible

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