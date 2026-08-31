VIDEO: El fatídico momento del choque entre un auto y un camión que dejó muertos en NL

Un aparatoso choque entre un camión de pasajeros y un auto particular, que se registró durante la mañana de este lunes 31 de agosto, quedó grabado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El fatídico accidente vial ocurrido en la carretera Santa María-La Floreña, a la altura del cruce con la avenida Kia Motors, en el ejido La Victoria, en el municipio de Pesquería, en Nuevo Léon, dejó un saldo de tres personas muertas y hasta 20 lesionados. Te contamos los detalles de este siniestro.

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Así fue el choque entre un auto y un camión en Pesquería, NL

En el clip que circula en redes sociales, se puede apreciar que, alrededor de las 06:30 horas, un vehículo Kia, de color negro, circula por la carretera. Mientras que un autobús de pasajeros lo sigue de cerca, otro se aproxima en el carril en sentido contrario.

🚨 TRES MUERTOS Y TRES HERIDOS GRAVES TRAS TRÁGICO ACCIDENTE EN PESQUERÍA, NUEVO LEÓN



Choque entre transporte de personal y auto deja 3 muertos y 3 heridos graves cerca de la planta Kia; lesionados fueron llevados a la Clínica 67 del IMSS. pic.twitter.com/TnTc78zYL9 — MAKERS BELIEVE (@makersbelievemx) August 31, 2026

De pronto, el autobús que venía por el carril en dirección contraria, hace un giro repentino y se estrelló de frente con el automóvil. El impacto también alcanza al camión de pasajeros que venía detrás del Kia.

El video resultó impactante, pues se logra apreciar el momento justo en el que ocurre el fatal accidente, mientras ambos vehículos circulan en direcciones contrarias. El autobús terminó volcado, mientras que el auto quedó destrozado.

El fatídico accidente vial dejó muertos y heridos

De acuerdo con los reportes policiales, en el accidente fallecieron tres hombres; dos de ellos quedaron prensados dentro del auto, mientras que un tercero salió proyectado sobre el pavimento.

De inmediato, cuerpos de emergencia acudieron a la zona para brindar auxilio a los heridos. Se reportó que al menos 20 personas resultaron lesionadas, tres de ellas fueron reportadas en estado grave y fueron trasladadas a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras el impacto, la carretera Santa María-La Floreña permaneció cerrada a la circulación, en tanto las autoridades realizaban el levantamiento de cuerpos y el retiro de los vehículos.

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