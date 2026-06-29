Bodega Aurrera remata la lavadora Whirlpool de 21 kg con carga superior, diseño en color negro y y 18 MSI

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de lavadoras de gran capacidad accesibles. La Lavadora Whirlpool de carga superior 21 kg en color negro, modelo WW21BTAHME —línea Xpert Eco con tecnología de ahorro de agua y energía— pasó de $15,999 a $8,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $7,000 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 18 meses sin intereses de $499.94 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible para el presupuesto familiar. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de recoger en sucursal sin costo, lo que reduce los tiempos de entrega para clientes en ciudades grandes.

Qué ofrece la lavadora Whirlpool Xpert Eco de 21 kg en color negro

La Whirlpool WW21BTAHME es uno de los modelos premium accesibles de la familia Xpert Eco de Whirlpool —línea de lavadoras de gran capacidad con eficiencia energética— y se posiciona como propuesta ideal dentro del segmento de lavadoras familiares grandes para hogares con cargas pesadas. La diferencia técnica frente a lavadoras convencionales sin Xpert Eco se concentra en cuatro áreas: tecnología Xpert Eco que ahorra hasta 45% de agua y 30% de energía por carga frente a modelos sin esta tecnología, sistema Smart Action que ajusta automáticamente los recursos según el tipo de manchas y la suciedad de las prendas, ciclo especializado para ropa de mascotas que remueve pelusa y olores característicos, y sistema combinado de mini impellers + lifters + filtro atrapapelusas que elimina hasta 40% más pelusa para ropa visiblemente más limpia.

Lavadora Whirlpool Carga Superior 21 Kg en Bodega Aurrera Ahorro de $7,000 y con hasta 18 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Whirlpool México y Bodega Aurrera para el modelo WW21BTAHME:

Capacidad: 21 kilogramos , suficiente para lavar 20 jeans, 17 toallas o una carga mixta de 20 prendas en un solo ciclo, ideal para familias grandes y hogares con mascotas.

, suficiente para lavar en un solo ciclo, ideal para familias grandes y hogares con mascotas. Tipo: carga superior con tapa de vidrio templado resistente al agua que soporta hasta 80 kg de peso.

con tapa de vidrio templado resistente al agua que soporta hasta 80 kg de peso. Color: negro elegante con acabado mate que se integra a cualquier estilo de cuarto de lavado o cocina.

elegante con acabado mate que se integra a cualquier estilo de cuarto de lavado o cocina. Tecnología principal: Xpert Eco que reduce hasta 45% de agua y 30% de energía por carga frente a modelos sin esta tecnología.

que reduce hasta y por carga frente a modelos sin esta tecnología. Smart Action: tecnología que ajusta automáticamente los recursos según el tipo de prenda y nivel de suciedad para tratar manchas difíciles sin dañar las telas.

tecnología que ajusta automáticamente los recursos según el tipo de prenda y nivel de suciedad para tratar manchas difíciles sin dañar las telas. Sistema Xpert System: combina mini impellers que generan movimientos suaves para limpieza profunda de prendas delicadas, lifters que crean corrientes de agua potentes para remoción de manchas, y filtro atrapapelusas que elimina hasta 40% más pelusa.

combina que generan movimientos suaves para limpieza profunda de prendas delicadas, que crean corrientes de agua potentes para remoción de manchas, y que elimina hasta 40% más pelusa. Ciclo especializado para ropa de mascotas: elimina pelusa, pelo, manchas y olores característicos de cobijas, mantas y prendas usadas por mascotas, función pet friendly ideal para familias con perros o gatos.

elimina pelusa, pelo, manchas y olores característicos de cobijas, mantas y prendas usadas por mascotas, función pet friendly ideal para familias con perros o gatos. Multidispensador automático: dosifica detergente y suavizante de forma precisa para resultados uniformes en cada lavada.

dosifica detergente y suavizante de forma precisa para resultados uniformes en cada lavada. Panel digital en la tapa: intuitivo y funcional, con opción de bloqueo para mayor seguridad de niños, fabricado en vidrio templado de alta durabilidad.

intuitivo y funcional, con opción de bloqueo para mayor seguridad de niños, fabricado en vidrio templado de alta durabilidad. Programas: 11 ciclos automáticos + 4 ciclos manuales (15 programas total) que se adaptan a cualquier tipo de prenda, desde ropa delicada hasta cargas muy pesadas.

(15 programas total) que se adaptan a cualquier tipo de prenda, desde ropa delicada hasta cargas muy pesadas. Opción de remojo adicional: ideal para ropa muy sucia o con manchas difíciles antes del ciclo de lavado.

ideal para ropa muy sucia o con manchas difíciles antes del ciclo de lavado. Canasta: acero inoxidable , resistente y duradero, ideal para uso constante sin dañar las prendas.

, resistente y duradero, ideal para uso constante sin dañar las prendas. Dimensiones: 61.9 cm de ancho x 1.085 m de alto x 66.3 cm de profundidad (108.5 cm de alto), formato estándar para cuartos de lavado mexicanos.

(108.5 cm de alto), formato estándar para cuartos de lavado mexicanos. Peso: 41.5 kg (peso del equipo sin carga).

(peso del equipo sin carga). Voltaje: 127V / 60 Hz (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana).

127V / 60 Hz (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana). Garantía Whirlpool: 10 años de garantía en el motor + 5 años de garantía en consola , una de las garantías más extensas del segmento.

, una de las garantías más extensas del segmento. Apta para distintas temperaturas: permite lavar con agua a diversas temperaturas según las necesidades de la prenda.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones y peso del empaque de una lavadora de 21 kg de capacidad, Bodega Aurrera recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en planta baja, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Bodega Aurrera para electrodomésticos de gran formato. La instalación profesional —que incluye conexión a la red eléctrica y a la red de agua, nivelación del equipo y verificación de drenaje— no está incluida en el precio del producto y puede contratarse por separado con un técnico certificado Whirlpool o con el servicio de instalación profesional autorizado. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía Whirlpool de 10 años en el motor y 5 años en consola, una de las más extensas del mercado mexicano para lavadoras accesibles. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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