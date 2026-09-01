Lista de frutas, verduras y carnes con descuento en el Martes de Frescura de Walmart hoy

Si quieres ahorrar dinero esta quincena, en Walmart las frutas, verduras, carnes y mariscos tienen descuento por el Martes de Frescura y si quieres aprovechar, esta es la lista completa de productos con promoción para que no gastes de más.

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Lista de frutas y verduras con descuento en Walmart

Estas son las frutas y verduras que tienen precios más bajos en Walmart hoy:

Penca de plátano: 16.00 pesos

Manzana gala: 40.00 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo

Zanahoria baby: 33.00 pesos los 340 gramos

Jícama: 39.00 pesos los 454 gramos

Pepino: 22.00 pesos el kilo

Granada roja: 69.00 pesos el kilo

Chile poblano: 61.00 pesos el kilo

Uva red globo: 38.00 pesos el kilo

Piña miel: 27.00 pesos el kilo

Melón chino: 34.00 pesos el kilo

Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo

Aguacate hass orgánico: 119.00 pesos la malla con 800 gramos

Nectarina blanca: 94.00 pesos el kilo

Durazno sonora: 65.00 pesos el kilo

Limón sin semilla: 25.00 pesos el kilo

Limón agrio: 32.00 pesos el kilo

Naranja: 44.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

Carnes y mariscos en oferta por el Martes de Frescura

Para que acompañes tus verduras, estas son las proteínas que tienen descuento:

Filete de tilapia: 108.00 pesos la charola con 900 gramos

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Medallones de atún dolores: 229.00 pesos 4 piezas

Láminas de salmón ahumado: 109.00 pesos los 100 gramos

Filete de pescado sierra madre blanco del Nilo: 99.00 pesos los 400 gramos

Salmón marketside sin piel: 259.00 pesos los 400 gramos

Filete de salmón chileno: 499.00 pesos los 400 gramos

Molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos

Milanesa de cerdo: 119.00 pesos la charola con 800 gramos

Pechuga de pollo con piel: 152.00 pesos la pieza

Pollo entero refrigerado: 58.00 pesos

Milanesa de res pulpa blanca: 225.00 pesos

Carne de res para asar: 253.00 pesos los 800 gramos

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