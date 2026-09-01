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Lista de frutas, verduras y carnes con descuento en el Martes de Frescura de Walmart hoy

Para que ahorres un poco de dinero al hacer el súper, te compartimos la lista de productos que tienen descuento hoy por el Martes de Frescura de Walmart.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si quieres ahorrar dinero esta quincena, en Walmart las frutas, verduras, carnes y mariscos tienen descuento por el Martes de Frescura y si quieres aprovechar, esta es la lista completa de productos con promoción para que no gastes de más.

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Lista de frutas y verduras con descuento en Walmart

Estas son las frutas y verduras que tienen precios más bajos en Walmart hoy:

  • Penca de plátano: 16.00 pesos
  • Manzana gala: 40.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
  • Zanahoria baby: 33.00 pesos los 340 gramos
  • Jícama: 39.00 pesos los 454 gramos
  • Pepino: 22.00 pesos el kilo
  • Granada roja: 69.00 pesos el kilo
  • Chile poblano: 61.00 pesos el kilo
  • Uva red globo: 38.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 27.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 34.00 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo
  • Aguacate hass orgánico: 119.00 pesos la malla con 800 gramos
  • Nectarina blanca: 94.00 pesos el kilo
  • Durazno sonora: 65.00 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 25.00 pesos el kilo
  • Limón agrio: 32.00 pesos el kilo
  • Naranja: 44.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

Carnes y mariscos en oferta por el Martes de Frescura

Para que acompañes tus verduras, estas son las proteínas que tienen descuento:

  • Filete de tilapia: 108.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Medallones de atún dolores: 229.00 pesos 4 piezas
  • Láminas de salmón ahumado: 109.00 pesos los 100 gramos
  • Filete de pescado sierra madre blanco del Nilo: 99.00 pesos los 400 gramos
  • Salmón marketside sin piel: 259.00 pesos los 400 gramos
  • Filete de salmón chileno: 499.00 pesos los 400 gramos
  • Molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Milanesa de cerdo: 119.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Pechuga de pollo con piel: 152.00 pesos la pieza
  • Pollo entero refrigerado: 58.00 pesos
  • Milanesa de res pulpa blanca: 225.00 pesos
  • Carne de res para asar: 253.00 pesos los 800 gramos

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