Lanzan nuevo avance de Street Fighter con impresionantes peleas y mucha acción

Una de las películas más esperadas de este 2026 es Street Fighter y Paramount Pictures compartió un nuevo avance y se observa que esta ambientada en 1993 y se centra en la historia de Ryu y Ken Masters y aquí te contamos todos los detalles.

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Lanzan nuevo avance de Street Fighter

El largometraje cuenta la historia de Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) quienes eran hermanos y terminaron peleados. Ryu deja los combates y Ken se convierte en una estrella en las peleas.

Pero deberán reencontrarse luego de que Chun Li los convoca para participar en un torneo organizado por el villano M. Bison. En el avance se puede ver a Ryu enfrentándose a E. Honda en un sauna y a Zangief.

Con este filme se busca construir una historia para que se realicen nuevas películas ambientadas en el universo de esta franquicia de peleas.

PERFECT! Watch the New Trailer for Street Fighter, hitting theaters everywhere October 16. pic.twitter.com/jAAPf1k9jf — Street Fighter Movie (@Street_Fighter) September 1, 2026

¿Cuándo se estrena la película de Street Fighter?

Street Fighter: La película se estrenará en México el 15 de octubre y estará protagonizada por Noah Centineo como Ken Masters, Andrew Koji como Ryu, Callina Liang como Chun-Li, David Dastmalchian como M. Bison, Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma, Cody Rhodes en el papel de Guile y Jason Momoa como Blanka.

Además para los fans mexicanos se anunció que los protagonistas visitarán la CDMX como parte de una gira internacional y en los próximos días se darán más detalles.

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