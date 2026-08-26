Walmart remata Centro de Lavado Whirlpool de 20 kg con $9,000 de descuento y 24 meses sin intereses

Walmart lanzó una oferta importante para las familias que necesitan ampliar la capacidad de lavado en el hogar: un centro de lavado Whirlpool de 20 kilogramos con lavadora y secadora integradas. El producto pasó de $32,999 a $23,999 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $9,000 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Más allá del descuento, el centro de lavado reúne varias características pensadas para familias numerosas. Cuenta con Sistema HE de Alta Eficiencia, agitador Double Action con 8 movimientos expertos y 9 ciclos de lavado, además del sensor Dry Xpert que detecta la humedad de la ropa para detener automáticamente el secado.

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Mayor capacidad en su clase con lavado y secado integrados: funciones del centro de lavado Whirpool

El centro de lavado Whirlpool ofrece 20 kilogramos de capacidad en la lavadora y 10 kilogramos en la secadora, formato ideal para cargas grandes de ropa de cama, edredones y prendas voluminosas de familias numerosas. Su diseño 2 en 1 vertical integra ambos equipos en una sola estructura compacta, ahorrando espacio en el cuarto de servicio sin sacrificar rendimiento.

Centro de Lavado Whirlpool en Walmart (Walmart)

Su sistema HE (Alta Eficiencia) optimiza el consumo de agua y energía por carga, mientras que el nivel automático de agua detecta la cantidad de ropa introducida y ajusta el uso hídrico según la necesidad específica del ciclo, evitando desperdicio.

El secado incorpora la tecnología Sensor Dry Xpert que detecta automáticamente el nivel de humedad de las prendas y detiene el ciclo cuando la ropa alcanza el punto óptimo de secado, evitando el sobrecalentamiento y ahorrando energía eléctrica. El agitador Double Action HE genera 8 movimientos expertos que remueven la suciedad incluso en manchas difíciles sin dañar las prendas.

Entre sus características destacan:

Capacidad 20 kg en lavadora + 10 kg en secadora

en lavadora + en secadora Diseño 2 en 1 vertical compacto

compacto Sistema HE (Alta Eficiencia)

9 ciclos de lavado + 4 ciclos de secado

Agitador Double Action HE con 8 movimientos

con 8 movimientos Sensor Dry Xpert con detección de humedad

con detección de humedad Nivel automático de agua

5 niveles de agua ajustables

ajustables Filtro atrapapelusa integrado

integrado Tambor porcelanizado durable

durable Dispensador de suavizante integrado

integrado Indicador de bloqueo de tapa

Color blanco

Por tratarse de un equipo alto y voluminoso, también conviene revisar el espacio disponible antes de hacer el pedido. El centro de lavado mide 192 centímetros de alto, 69 de ancho y 83 de profundidad, además del espacio necesario para conexiones eléctricas y de agua.

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