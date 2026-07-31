Nueva estafa por WhatsApp que promete ganancias rápidas; así opera el fraude

Las falsas ofertas de empleo continúan evolucionando y ahora, utilizan el nombre de empresas reconocidas para atraer a personas que buscan obtener ingresos extra desde casa y con su dispositivo móvil.

A través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, los estafadores prometen pagos por realizar tareas sencillas como dar “Me gusta” a ciertas publicaciones o interactuar con productos en plataformas de ventas por internet.

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¿Cómo funciona la nueva estafa por medio de WhatsApp?

Detrás de estas propuestas aparentemente “inofensivas” se esconde un fraude en el cual se promete dinero fácil y solicitan depósitos de dinero o información personal para “generar” ganancias.

Aunque al principio las tareas parecen sencillas e incluso pueden entregar pequeños pagos para generar credibilidad, el objetivo es otro. Así opera la nueva estafa:

Primer contacto : la víctima recibe un mensaje por WhatsApp de un número desconocido

: la víctima recibe un mensaje por WhatsApp de un número desconocido Tareas sencillas : los estafadores solicitan realizar actividades como dar “Me gusta” a publicaciones de productos en Mercado Libre

: los estafadores solicitan realizar actividades como dar “Me gusta” a publicaciones de productos en Mercado Libre Recompensa : en algunos casos, se entrega un pequeño pago para generar confianza

: en algunos casos, se entrega un pequeño pago para generar confianza Promesas : posterior a ese pago, te aseguran un ingreso mayor si completas más tareas

: posterior a ese pago, te aseguran un ingreso mayor si completas más tareas Depósitos o información : ya con la confianza ganada, los estafadores solicitan pagos o datos personales para “liberar” las supuestas ganancias

: ya con la confianza ganada, los estafadores solicitan pagos o datos personales para “liberar” las supuestas ganancias Bloqueos: al obtener lo que quieren, los delincuentes dejan de responder y cortan todo contacto con la víctima

¿Cómo evitar este tipo de estafas?

Ante el aumento de este tipo de fraudes, especialistas en ciberseguridad recomiendan desconfiar de cualquier oferta laboral que llegue de manera inesperada por aplicaciones de mensajería.

Antes de aceptar una propuesta de trabajo, lo más recomendable es verificar que la vacante exista y recordar que ninguna empresa seria solicita depósitos, pagos por capacitación o transferencias para contratar.

Pare reducir el riesgo de ser víctima de estas estafas, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Verifica los canales oficiales de la empresa

Desconfía de mensajes enviados por números desconocidos

Nunca realices depósitos o transferencias

No compartas información personal

Reporta y bloquea los números

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