Francisco Borrego, notario en Edomex: “Si un hermano ocupa una casa heredada, puedes OBLIGARLO por ley a salir y esto es lo que debes hacer”

El notario Francisco Borrego aclara que en el Estado de México la ley permite exigir por la vía judicial el desalojo de un hermano que ocupa sin autorización un inmueble heredado en copropiedad.

La legislación civil establece que la propiedad otorgada a varios herederos exige el consentimiento de todos para su ocupación. El especialista explica que los coherederos afectados pueden acudir ante un juez para ordenar la salida inmediata del ocupante, recurriendo al auxilio de la fuerza pública si este se niega a entregar la finca.

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¿Por qué se puede obligar por ley a un hermano a abandonar una casa heredada?

El abogado en derecho notarial Francisco Borrego abordó el dilema recurrente de los inmuebles compartidos donde un familiar decide instalarse por la fuerza. Ante el supuesto de un padre que hereda una propiedad a cuatro hijos en partes iguales y el menor se apodera de ella, el especialista explicó la ilegalidad de la ocupación: “¿Podemos obligarlo a que salga? Sí, porque esa propiedad es de los cuatro, porque la voluntad de tu papá fue que fuera una propiedad de los cuatro, no de uno solo”.

El cese de la ocupación irregular se tramita directamente en los tribunales para hacer valer el derecho de todos los beneficiarios. El notario detalló la vía legal para recuperar el control del patrimonio familiar: “Pueden ir los tres restantes a un juzgado y solicitar que se le ordene al hermano que ocupa la casa que salga. Y si no quiere salir, pues entonces puede obligarlo el juez por la fuerza”.

¿Qué alternativas legales existen en Edomex para repartir una vivienda heredada entre varios hermanos?

El Colegio de Notarios del Estado de México señala que los beneficiarios de una herencia no están obligados a permanecer en la copropiedad indefinidamente. Cuando los hijos no llegan a un acuerdo pacífico para ocupar o vender el bien inmueble, la ley mexiquense ofrece posibles soluciones:

Venta de común acuerdo: ofrecer la finca en el mercado inmobiliario mediante la firma de todos los propietarios para distribuir la ganancia equitativamente.

ofrecer la finca en el mercado inmobiliario mediante la firma de todos los propietarios para distribuir la ganancia equitativamente. Adquisición de partes proporcionales: un hermano compra la fracción correspondiente al resto de los coherederos fijando el precio mediante un avalúo profesional.

un hermano compra la fracción correspondiente al resto de los coherederos fijando el precio mediante un avalúo profesional. Juicio de división de cosa común: solicitar a una autoridad judicial la subasta del inmueble en remate público para entregar el dinero en efectivo a cada titular.

Testamentos Heredar una propiedad entre varios hermanos puede ser un problema si no están todos de acuerdo. (mapo/Getty Images/iStockphoto)

¿De qué manera el testamento tramitado ante notario evita conflictos de invasión entre familiares?

La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Edomex inscribe las escrituras de adjudicación para otorgar certidumbre sobre cada inmueble. Formalizar la herencia en una notaría pública permite establecer reglas claras para la administración de los bienes antes del fallecimiento del propietario.

La designación explícita de albaceas facultados evita apropiaciones ilegales y facilita el cobro de rentas o la entrega del inmueble. Un instrumento testamentario formalizado ante fedatario otorga el respaldo jurídico necesario para defender la voluntad del testador ante cualquier juicio de desalojo.

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