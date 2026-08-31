Los memes no perdonan el estreno de Dolce Vita, la canción de Belinda y Danna Paola

Una de las canciones más esperadas en la historia del pop en México fue una colaboración entre Belinda y Danna Paola. Finalmente, los planetas se alinearon para que esta canicón existiera y el resultado fue Dolce Vita, un temazo candente que nos regaló los mejores memes.
Y es que, los memes son esa expresión del sentir de los internautas que nos regalan risas, nos dan contenido y, por supuesto, forman parte de la conversación en redes sociales. Pero, ¿ya viste el videoclip de Dolce Vita? Si no aquí te lo dejamos, para que nos sigas.
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¿Cuál es la canción de Paulina Rubio que supuestamente plagiaron Belinda y Danna Paola?
La canción de Belinda y Danna Paola no solo excedió las expectativas de ambos fandoms, sino que también hicieron explotar las redes sociales, pues el video de la canción exuda sensualidad y nos regala escenas icónicas de ambas cantantes, que destacan por ser de las artistas mexicanas más hermosas y talentosas en la actualidad.
Aunque la canción Dolce Vita fue un hitazo que acumuló en solo tres días hasta 1.7 millones de reproducciones, 107 mil likes y más de 20 mil comentarios, ambas cantantes fueron acusadas de plagiar una famosa melodía de Paulina Rubio: Sexy Dance. Aquí te la dejamos, ¿crees que sí se parece?
Los mejores memes de Dolce Vita, la canción de Belinda y Danna Paola
Por supuesto, la sensualidad de Danna Paola y de Belinda no pasó desapercibida para los internautas, quienes incluso se inspiraron para crear los mejores memes del momento. Aquí te compartimos algunos:
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