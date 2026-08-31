Los memes no perdonan el estreno de Dolce Vita, la canción de Belinda y Danna Paola

Una de las canciones más esperadas en la historia del pop en México fue una colaboración entre Belinda y Danna Paola. Finalmente, los planetas se alinearon para que esta canicón existiera y el resultado fue Dolce Vita, un temazo candente que nos regaló los mejores memes.

Y es que, los memes son esa expresión del sentir de los internautas que nos regalan risas, nos dan contenido y, por supuesto, forman parte de la conversación en redes sociales. Pero, ¿ya viste el videoclip de Dolce Vita? Si no aquí te lo dejamos, para que nos sigas.

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¿Cuál es la canción de Paulina Rubio que supuestamente plagiaron Belinda y Danna Paola?

La canción de Belinda y Danna Paola no solo excedió las expectativas de ambos fandoms, sino que también hicieron explotar las redes sociales, pues el video de la canción exuda sensualidad y nos regala escenas icónicas de ambas cantantes, que destacan por ser de las artistas mexicanas más hermosas y talentosas en la actualidad.

Aunque la canción Dolce Vita fue un hitazo que acumuló en solo tres días hasta 1.7 millones de reproducciones, 107 mil likes y más de 20 mil comentarios, ambas cantantes fueron acusadas de plagiar una famosa melodía de Paulina Rubio: Sexy Dance. Aquí te la dejamos, ¿crees que sí se parece?

Los mejores memes de Dolce Vita, la canción de Belinda y Danna Paola

Por supuesto, la sensualidad de Danna Paola y de Belinda no pasó desapercibida para los internautas, quienes incluso se inspiraron para crear los mejores memes del momento. Aquí te compartimos algunos:

yo en el minuto 1:08 del video de DOLCE VITA pic.twitter.com/0BUGKyV31b — van | DOLCE VITA 🍧 (@nizoovrse) August 30, 2026

Dios mío, Dolce Vita es una canción hermosa, es de esa canciones que no necesitan ser extridentes o ruidosas para ser espectacular porque tiene unos vocales de WOW.

Arte en toda su expresión.

Bien ahí Danna y Belinda que voces, uff. 🙂‍↔️🎶🎼 pic.twitter.com/937wj5lE3e — Sanju Medrano 💚❤️🖤 (@EllaSMfry) August 30, 2026

Quiero ver a todos reproducir dolce vita en spotify que ya casi llega el video



WET DREAMS

DOLCE VITA

DANNA X BELI pic.twitter.com/IqgWXWiq5Q — ariana grande (@dimesiesam0r) August 28, 2026

Beli y Danna después de grabar dolce vita: pic.twitter.com/BUDM19UZsY — ℰ (@Eduardo9_C) August 27, 2026

Alexis 3XL reaccionando a ‘DOLCE VITA’ de Danna ft. Belinda. 🐆 pic.twitter.com/7e0Qc40kna — ℰ (@Eduardo9_C) August 27, 2026

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