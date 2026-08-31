Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: “Me vacié, ya no tengo más”

Se va el más grande de todos los tiempos. Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Nacional de Argentina luego del subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de ser campeón en Catar 2022.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el histórico del Barcelona aseguró que “se vació” y ya no tiene nada más que darle al conjunto con el que logró los máximos campeonatos a los que se enfrentó.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, se pudo leer.

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¿Por qué se retira Messi de la Selección Argentina?

El astro argentino expresó que la razón de decir adiós es porque las etapas en su vida se van cerrando y ésta ya era momento de decir adiós, especialmente después de la muerte de su padre, Jorge Messi, el pasado 7 de agosto.

En el mensaje que difundió este lunes 31 de agosto, el originario de Rosario dijo que la decisión de hacerse a un lado de la Selección Argentina fue dolorosa y reiteró que cada uno de los 207 partidos que jugó con el combinado nacional lo hizo con el alma.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol”, se pudo leer.

Finalmente, agradeció por el cariño que recibió en 20 años y aseguró que “extrañará a la hinchada” que lo alentó todo este tiempo y ahora será uno más de ellos.

Tras su mensaje, la Selección Argentina dedicó un posteo a Messi: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”.

Lista oficial de campeonatos de Messi con la Selección Argentina

Estos son los logros que consiguió Lionel Messi con la Selección mayor de Argentina:

Copa Mundial de la FIFA en Catar 2022

Bicampeonato de la Copa América (2021 y 2024)

(2021 y 2024) Finalissima en 2022 ante Italia

En su etapa de juvenil logró el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, así como la Copa Mundial sub-20 en 2005.

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